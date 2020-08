Cyfrowy pilot właśnie pokonał prawdziwego pilota F-16 w walce powietrznej. Wynik to 5:0

Wczoraj odbyła się runda finałowa konkursu AlphaDogFight Trial. Po raz kolejny algorytm AI świętował zwycięstwo, tym razem nad człowiekiem, prawdziwym pilotem F-16. Oprogramowanie opracowane przez Heron Systems wcześniej wygrało walkę powietrzną, pokonując oprogramowanie opracowane przez Lockheed.

Jeszcze kilka dni temu w artykule opisującym cały konkurs, Tomek pisał:

Nie twierdzę oczywiście, że w pierwszym demonstracyjnym pojedynku człowiek okaże się być bez szans, ale moim zdaniem prędzej czy później taki scenariusz się spełni.

Okazało się jednak, że rzeczywistość przeszła także i jego oczekiwania.

Konkurs AlphaDogFight Trial

W trakcie wszystkich symulowanych bitw powietrznych algorytmy AI mogły korzystać tylko z jednego działa zainstalowanego z przodu samolotu.

Po wszystkich rozgrywkach AI kontra AI, do konkursu wszedł anonimowy rzeczywisty pilot F-16 wyposażony w hełm VR. System sztucznej inteligencji opracowany przez Heron Systems pokonał rzeczywistego pilota 5:0, przy czym pilot zmienił taktykę i przetrwał znacznie dłużej w ostatniej rundzie rozgrywki.

Komentatorzy zauważają, że nadludzkie zdolności AI w zakresie celowania dawały przewagę systemowi Herona, także wtedy, gdy symulowane F-16 latały z wysokimi prędkościami nisko nad ziemią i doświadczyłyby ekstremalnych przeciążeń.

Defense One donosi, że tak jak w przypadku wielu innych systemów sztucznej inteligencji, postęp w rozwoju cyfrowych pilotów opiera się na uczeniu głębokim, w ramach którego wielokrotnie próbują one wykonać swoje zadania w środowisku wirtualnym. Co ciekawe, cyfrowi piloci nie mogli wykorzystać informacji pozyskanych w tych walkach do nauki w trakcie zawodów, które miały wiele ograniczeń odróżniających je od rzeczywistości, np. brak wykrywania kolizji między samolotami.

Po wygraniu całego konkursu, developerzy zespołu Heron Systems wzięli udział w sesji Q&A na YouTube, w której wspomnieli, że część zachowań i ruchów, które wykonywał ich cyfrowy pilot, były dla nich całkowitym zaskoczeniem.