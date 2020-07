Można już płacić Allegro Pay. Usługa nie zastąpi dotychczasowych form płatności

4 interakcji

Allegro Pay od dziś rusza oficjalnie. Można płacić nawet 30 dni po zakupie, a abonenci Allegro Smart dostaną trzy miesięczne raty z oprocentowaniem 0 proc.

Po ostatnich zapowiedziach Allegro Pay właśnie oficjalnie rusza. Początkowo nowy system płatności będzie widoczny tylko o kilkudziesięciu tysięcy użytkowników. Allegro podkreśla, że nowa forma płatności nie zastąpi żadnej z dotychczasowych form. To najpewniej odpowiedź na przypuszczenia, że Allegro Pay miałoby docelowo zastąpić PayU.

Jeżeli należysz do pierwszej grupy osób, u których już działa Allegro Pay, zobaczysz tę metodę płatności w formularzu dostaw. Przed pierwszym użyciem Allegro Pay trzeba będzie aktywować tę usługę, co ma zająć niecałą minutę.

Allegro zachęca do korzystania z usługi przyznając środki do wydania na platformie. Można w ten sposób otrzymać do 4 tys. zł do wykorzystania na zakupy, a w tym celu należy wypełnić wniosek i poczekać na przeprowadzenie indywidualnej analizy przeprowadzanej na bazie historii zakupów na Allegro i zewnętrznych źródeł. Budżet zakupowy ma być przyznawany bezterminowo.

Allegro Pay to przede wszystkim możliwość odroczenia płatności oraz zakupów na raty.

Tym samym Allegro Pay jest usługą kredytowania zakupów. Każdy użytkownik płacący z Allegro Pay ma możliwość odroczenia płatności o 30 dni bez dodatkowych kosztów. Ma to być ukłonem w stronę osób, którym zdarza się mieć nieprzewidziane wydatki.

Więcej korzyści będą mieć subskrybenci usługi Allegro Smart. Będą oni mogli wybrać opcję trzech miesięcznych spłat z oprocentowaniem 0 proc. Można będzie też wybrać dłuższy okres spłaty, z płatnościami podzielonymi na 5, 10 lub 20 miesięcy.

A jak płaci się w Allegro Pay?

Właściwie tak samo, jak dotychczas. Płatności można realizować za pomocną szybkich przelewów w obsługiwanych bankach, jak i poprzez BLIK.

Do tego Allegro zapewnia wsparcie zakupowe polegające m.in. na pomocy przy zwrotach towaru i przy reklamacjach. W takich wypadkach środki Allegro Pay nie będą zamrażane na dłużej.

Korzystanie z usługi jest darmowe, więc nie wymaga aktywowania nowego abonamentu czy też nowych opłat. Opłaty nie są też naliczane przy zaprzestaniu korzystania z usługi.

Na moim koncie nie widzę jeszcze opcji korzystania z Allegro Pay. Jeśli też jesteś w takiej sytuacji, Allegro zapowiada, że system ma być sukcesywnie wdrażany u kolejnych użytkowników do końca 2020 r.



