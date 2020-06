Jeden długi blok zamiast kilku krótkich spotów. Teraz ty zadecydujesz, jakie reklamy zobaczysz na YouTube

Usługa YouTube testuje nowy mechanizm serwowania reklam w swojej darmowej wersji. Pozwoli nam zdecydować, czy chcemy oglądać reklamy w standardowym trybie – czyli co jakiś czas – czy też wszystkie od razu.

Darmowa wersja YouTube’a jest finansowana z edycji reklam. Zyski z nich czerpią również właściciele treści emitowanych w usłudze. To jednak oznacza, że tych reklam jest bardzo wiele – i niemal żadnej nie da się ominąć. Przynajmniej nie pierwsze pięć sekund spotu. Jest to jeszcze bardziej uciążliwe, gdy oglądamy na YouTube dłuższe materiały – reklamy wtedy są emitowane nie tylko przed samym klipem, ale również w trakcie, przerywając na chwilę jego odtwarzanie.

Reklamy na YouTube. Będziemy mogli wybrać, kiedy chcemy je obejrzeć.

(źródło: Czytelnik)

Jak zauważył Jakub, jeden z naszych Czytelników, YouTube wybranym użytkownikom zaczyna proponować obejrzenie bloku reklamowego w całości i od razu. To oznacza, że będziemy dłużej czekać, zanim obejrzymy właściwy klip. Ale to również oznacza, że gdy już przeleci męczący blok reklamowy, będziemy mogli skupić się na materiale, bez obaw że zostanie on przerwany.

Niestety nie jest do końca jasne, czy testowana funkcja trafi do wszystkich użytkowników. Mam nadzieję, że tak. Co prawda sam płacę za YouTube Premium, ale większość użytkowników woli darmową wersję usługi. A wybór zawsze jest lepszy od jego braku.