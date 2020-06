Strzelanie, wyścigi samochodowe i FIFA. Czyli Polaków gamingowe sposoby na pandemię

Jednym ze sposobów radzenia sobie ze społeczną izolacją jest poświęcenie czasu grom wideo. Koronawirus korzystnie wpłynął na ich sprzedaż, a my już wiemy, które tytuły cieszyły się szczególną popularnością.

Gry wideo to doskonały sposób na poprawę samopoczucia w związku z koniecznoscia zachowania szczególnych środków ostrożności związanych z pandemią COVID-19. Za ich pomocą możemy spędzać czas ze znajomymi, wspólnie rywalizując w meczach online – czy też zabić przygodą single-player czas, który normalnie przeznaczylibyśmy na spotkania z przyjaciółmi albo inne czynności poza domem. Nic dziwnego, że w czasie największego kryzysu sprzedawały się znacznie lepiej niż zwykle.

MediaMarkt pochwalił się swoimi dobrymi wynikami sprzedaży gier. To, co jest jednak interesujące dużo bardziej, to przegląd tytułów jakie w tej sieci handlowej sprzedawały się wyjątkowo dobrze. Jest to o tyle ciekawe spojrzenie, że gry wideo prawdopodobnie zaczęły też kupować osoby, które na co dzień wolą spędzać czas w inny sposób.

Najpopularniejsze gry wideo w czasach pandemii koronawirusa.

Niesłabnącą popularnością w kwietniu i w maju w sklepach MediaMarkt cieszyły się ścigałki Need For Speed Heat oraz Gran Turismo Sport, uwielbiana przez fanów piłki nożnej FIFA 20 czy kultowe Grand Theft Auto V z GTA Online. Gracze chętnie sięgali także po gry akcji z pogranicza survivalu i fantasy. Na topie rankingu znalazły się takie tytuły, jak dziejące się w postapokaliptycznym świecie The Last Of Us, czwarta część historii o podróżniku i poszukiwaczu skarbów Nathanie Drake’u Uncharted 4: Kres Złodzieja, pełna przygód legendarnego mistrza asasynów Assassin’s Creed: The Ezio Collection oraz hit ostatnich lat – Red Dead Redemption 2. Popularnością cieszył się też dodatek do gry The Sims 4 – Życie Eko.

Poza pozycjami dla starszych graczy, w zestawieniu pojawiły się również tytuły przygotowane dla najmołdszych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się Animal Crossing: New Horizons oraz LittleBigPlanet 3.

Pełna lista najczęściej kupowanych gier w kwietniu i maju 2020 prezentuje się następująco: