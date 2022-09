"Meta Rozmowy" ruszają z 4. sezonem

Niektóre przedmioty codziennego użytku kojarzące się nam ze światem sprzed ery internetu, które jeszcze parę lat temu były czymś, na co nie zwracaliśmy uwagi, dzisiaj stają się wyjątkowo modne. Czy to papierowa gazeta lub książka, czy to adapter do płyt winylowych – zaczęliśmy je postrzegać inaczej, bo nie do końca pasują już do nowej codzienności. W większych miastach vintage robią się nawet powoli słuchawki z kablem, skoro te bezprzewodowe można kupić już za kilkadziesiąt złotych.