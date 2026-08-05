Znamy ceny nawet tych najmniejszych Pixeli. Kupujesz?

Już w przyszłym tygodniu do sprzedaży trafią nowe urządzenia z linii Pixel od Google’a, na czele z aż sześcioma smartfonami z rodziny Pixel 11. O nich wiemy już wszystko, ale oprócz smartfonów podczas premiery w Nowym Jorku pojawi się też masa akcesoriów. Wśród nich są zarówno lokalizatory Pixel Tag. Do sieci trafiły właśnie ich ceny.

Google Pixel Tag kontra AirTag 2 - ceny w Europie

Ten najmniejszy Google Pixel, czyli lokalizator z modułem Bluetooth, ma zostać wedle przecieków wyceniony na Starym Kontynencie na 34,90 euro. Oznacza to, iż firma z Mountain View chce bezpośrednio konkurować z producentem z Cupertino. Obecne w sprzedaży od dawna lokalizatory AirTag 2 od Apple’a wycenione są w naszym regionie na 35 euro, czyli po przewalutowaniu ok. 150 zł.

A ile w takim razie Pixel Tag będzie kosztował w Polsce? Można to oszacować na bazie tego, ile płacimy za lokalizatory od Apple’a, czyli AirTagi 2. Te wycenione są tak, jak można byłoby się tego spodziewać, czyli na 149 zł. Można rozsądnie założyć, iż akcesorium od Google’a trafi na sklepowe półki w identycznej lub ciut niższej cenie, czyli np. 148 zł.

Czy będzie się opłacało kupić Google Pixel Tag?

To zależy od finalnej polskiej ceny. Otwartym pozostaje również pytanie, czy lokalizatory Pixel Tag od Google’a będzie można kupić w Europie w czteropaku, tak jak to jest możliwe w przypadku akcesoriów Apple’a. Pudełko z czterema AirTagami 2 wycenione jest bezpośrednio u producenta na 499 zł. Kupując taki zestaw cena spada do 124,75 zł/szt.

Pamiętajmy też, że obecnie można kupić AirTagi 2 za wyraźnie mniejsze pieniądze niż wynosi ich cena katalogowa, czyli za ok. 121 zł od sztuki oraz za ok. 389 zł za czteropak (co przekłada się na dokładnie 97,25 zł/szt.). To z tymi cenami będzie musiał de facto na start konkurować Google, gdy wprowadzi Pixel Tagi do sprzedaży w Polsce.

A co ze specyfikacją Google Pixel Tag?

Otwartym pozostaje pytanie, czy w przypadku tego gadżetu pojawi się obsługa technologii UWB, czyli Ultra-Wideband. Pozwala to na precyzyjne lokalizowanie urządzenia z dokładnością do kilku centymetrów. Biorąc pod uwagę fakt, iż AirTag 2 z tej samej półki cenowej od Apple’a na to pozwala, liczymy na to, iż odpowiedni moduł łączności faktycznie się tutaj pojawi.

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Na koniec warto dodać, iż Apple nie jest jedynym konkurentem Google’a. W sprzedaży jest wiele znacznie tańszych gadżetów tego typu, w tym np. lokalizatory z Action, które pod pewnymi względami wygrywają z AirTagami. Warto wybadać rynek i wybrać sprzęt odpowiedni do konkretnych zastosowań, bo może się okazać, iż taki Fresh 'n Rebel Smart Finder za ok. 30 zł w pełni spełni oczekiwania.

Grafika główna wygenerowana z użyciem AI.

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