Google zepsuł własną premierę. Pixel 11 odsłonił wszystkie karty

Obecny tydzień zaowocował nam soczystymi przeciekami specyfikacji nadchodzących urządzeń. Po przeciekach smartwatchy i składanych smartfonów Samsunga, następna dawka przedpremierowych informacji dotyczy smartfonów Google. Producent przez pomyłkę opublikował na Amazonie oferty całej serii Pixel 11, ujawniając wygląd urządzeń, konfiguracje pamięci, ceny oraz znaczną część specyfikacji technicznej. Choć wpisy szybko zniknęły z platformy, internauci zdążyli wykonać zrzuty ekranu.

Pixele 11 wypłynęły przed premierą

Do wycieku doszło na oficjalnym sklepie Google na amerykańskim Amazonie. Jak podaje serwis Android Authority, wystarczyło wyszukać wewnętrzne oznaczenia modeli, aby uzyskać dostęp do kart produktów. Wśród nich znalazły się Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL oraz Pixel 11 Pro Fold. Oferty zostały szybko usunięte, jednak informacje zdążyły trafić do sieci.

Zamieszczone materiały potwierdzają wygląd całej rodziny Pixel 11, który pozostaje bardzo zbliżony do poprzedniej generacji. Amazon ujawnił również oficjalne warianty kolorystyczne. Podstawowy Pixel 11 ma być dostępny w następujących wersjach kolorystycznych Frost (bladoniebieski), Pistachio (pistacjowy), Hibiscus (intensywny róż) oraz Obsidian (czarny).

Warianty kolorystyczne smartfonów Google Pixel 11, źródło: Android Authority

Serwis 9to5Google poinformował o odnalezieniu ofert z kolejnymi czterema wariantami kolorystycznymi: "Dune", "Light Fog", "Pine" i "Sterling".

Największą zmianą w podstawowym modelu wydaje się być rezygnacja z wariantu 128 GB. Pixel 11 ma rozpoczynać się od konfiguracji 256 GB wycenionej na 899 dolarów (ok. 3392 zł), a w sprzedaży pojawi się również wersja z 512 GB pamięci za 1019 dolarów (ok. 3844 zł). Smartfon ma oferować 6,3-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2856 × 1280 pikseli i odświeżaniu 120 Hz, akumulator o pojemności 4985 mAh, 13-megapikselowy aparat do selfie oraz obsługę Bluetooth 6 i Wi-Fi 6E. Wszystkie konfiguracje mają dysponować 12 GB pamięci RAM.

Pixel 11 Pro i Pro XL z nietypowym podziałem pamięci RAM

Znacznie ciekawsze informacje dotyczą modeli Pro. Według ujawnionych ofert Google zmienia strategię dotyczącą pamięci operacyjnej. Podstawowe wersje Pixela 11 Pro i Pixela 11 Pro XL z 256 GB pamięci mają otrzymać 12 GB RAM, podczas gdy warianty 512 GB i 1 TB zachowają 16 GB.

W przypadku Pixela 11 Pro ceny mają rozpoczynać się od 1099 dolarów (ok. 4146 zł) za wersję 256 GB. Model z 512 GB pamięci ma kosztować 1219 dolarów (ok. 4600 zł), natomiast wariant 1 TB - 1449 dolarów (ok. 5468 zł). Smartfon otrzyma 6,3-calowy ekran OLED 120 Hz, akumulator o pojemności 4850 mAh oraz aparat oferujący nawet 120-krotny zoom cyfrowy.

Pixel 11 Pro XL ma startować od 1299 dolarów (ok. 4900 zł) za wersję 256 GB. Konfiguracje z 512 GB i 1 TB pamięci mają kosztować odpowiednio 1419 (ok. 5352 zł) i 1649 dolarów (ok. 6219 zł). Specyfikacja na Amazonie wspominała 6,8-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2992 × 1344 piksele, odświeżanie 120 Hz, akumulator 5115 mAh oraz 13-megapikselowy aparat przedni. Również tutaj Amazon wskazuje na obecność Bluetooth 6 i Wi-Fi 6E.

Składany Pixel także droższy

Przeciek objął również Pixela 11 Pro Fold. Według opublikowanych materiałów smartfon będzie kosztował od 1899 dolarów za wersję z 256 GB pamięci. Wariant 512 GB ma zostać wyceniony na 2019 dolarów (ok. 7619 zł), a konfiguracja z 1 TB pamięci na 2249 dolarów (ok. 8487 zł).

Specyfikacja wskazuje na 6,5-calowy zewnętrzny ekran OLED z odświeżaniem 120 Hz, 16 GB pamięci RAM oraz akumulator o pojemności 4750 mAh. W porównaniu z poprzednią generacją oznaczałoby to zmniejszenie pojemności baterii z 5000 do 4750 mAh.

Google potwierdził już organizację wydarzenia Made by Google, które odbędzie się 12 sierpnia. Właśnie wtedy firma ma oficjalnie zaprezentować nową generację smartfonów Pixel.

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