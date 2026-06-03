Usuwają tysiące żołnierzy z granicy. Ich miejsce zajmą maszyny

Korea Południowa przez lata pilnowała granicy z Północą głównie dzięki tysiącom żołnierzy pełniących służbę na posterunkach. Teraz chce to zmienić. Do 2040 r. liczba wojskowych na wysuniętych pozycjach ma spaść z ok. 22 tys. do 6 tys., a część ich zadań przejmą kamery, czujniki i drony wspierane przez nowoczesne systemy analizy danych. Powód jest prosty: w kraju rodzi się coraz mniej dzieci, a armii coraz trudniej znaleźć wystarczającą liczbę ludzi do służby.

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Granica, która nigdy nie była tylko zwykłą granicą

Koreańska strefa zdemilitaryzowana tylko z nazwy jest zdemilitaryzowana. Tak naprawdę jest jednym z najbardziej napiętych pasów ziemi na świecie. Oddziela dwa państwa formalnie pozostające od wojny koreańskiej jedynie w stanie zawieszenia broni, a nie pełnego traktatu pokojowego. Po obu stronach są wojska, artyleria, systemy obserwacji, przeszkody inżynieryjne i gotowe procedury alarmowe.

Po stronie południowokoreańskiej ważną rolę odgrywają posterunki GOP, czyli General Outposts, rozmieszczone w pobliżu DMZ. To nie są symboliczne budki wartownicze. To element wielowarstwowego systemu obserwacji, reagowania i odstraszania. Przez lata jego fundamentem byli młodzi poborowi, którzy pełnili służbę w trudnym terenie, często w nocy, przy złej pogodzie i w stałym napięciu.

Teraz Seul mówi wprost, że starego modelu nie da się utrzymać. Nie dlatego, że granica stała się mniej ważna. Wręcz przeciwnie. Problem polega na tym, że Korea Południowa ma coraz mniej młodych ludzi zdolnych do służby wojskowej. Armia nie może już zakładać, że na każdym odcinku zawsze będzie wystarczająco dużo żołnierzy do ręcznej obserwacji i patrolowania.

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22 tys. żołnierzy ma zostać zastąpionych dużo mniejszą obsadą

Plan zakłada stopniowe zmniejszenie liczby żołnierzy pełniących służbę na posterunkach przy granicy z ok. 22 tys. do ok. 6 tys. do 2040 r. Różnica jest ogromna. Nie chodzi więc o minimalne ograniczenie stanu osobowego, ale o zmianę całej filozofii ochrony całej linii.

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Żołnierz nie znika oczywiście całkowicie. Nadal będzie potrzebny do dowodzenia, reagowania, patrolowania, obsługi sprzętu i podejmowania decyzji w sytuacjach niejednoznacznych. Zmienia się jednak jego rola. Ma przestać być podstawowym sensorem granicy, a stać się operatorem i elementem systemu, który stale zbiera dane z kamer, radarów, czujników, bezzałogowców i oprogramowania analitycznego.

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Nie chodzi o to, że sztuczna inteligencja przejmie ochronę granicy. Nadal najważniejsze decyzje będą należały do ludzi. Systemy komputerowe mają przede wszystkim pomagać w obserwacji terenu, wykrywaniu podejrzanych zdarzeń i szybkim przekazywaniu informacji żołnierzom. Dzięki temu operatorzy nie muszą przez wiele godzin śledzić każdego obrazu z kamer, lecz mogą skupić się na sytuacjach, które rzeczywiście wymagają reakcji.

System ma wykrywać ruch, klasyfikować obiekty, porównywać je z wcześniejszymi wzorcami, oceniać poziom ryzyka i przekazywać ostrzeżenia operatorom. Jednocześnie takie rozwiązania nie są wolne od ograniczeń. Mogą generować fałszywe alarmy, błędnie interpretować sytuację, mylić zwierzęta z ludźmi albo działać mniej skutecznie podczas deszczu, mgły czy zakłóceń. Właśnie dlatego granica oparta na AI będzie wymagała nie mniej dyscypliny, lecz innego rodzaju dyscypliny.

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Automatyzację wymusza demografia

Korea Południowa znajduje się w bardzo trudnej sytuacji demograficznej. Liczba młodych ludzi spada, a armia oparta na poborze zaczyna odczuwać to bezpośrednio. Według danych przywoływanych w amerykańskim materiale siły czynne Korei Południowej zmniejszyły się z ok. 560 tys. żołnierzy w 2019 r. do ok. 450 tys. w połowie 2025 r.

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Jeszcze bardziej wymowna jest prognoza dotycząca przyszłych roczników. Liczba mężczyzn kwalifikujących się do poboru może spaść do ok. 100 tys. rocznie do 2045 r. Dla państwa, które żyje obok nuklearnego przeciwnika i utrzymuje jedną z najbardziej rozbudowanych armii w regionie, to problem strategiczny.

Automatyzacja nie jest więc wyłącznie modą na AI. Jest sposobem na utrzymanie zdolności wojskowych przy kurczącym się zasobie ludzi. Korea Południowa nie może po prostu powiedzieć, że zmniejszy wymagania wobec wojska, bo północnokoreańskie rakiety, artyleria, drony, siły specjalne i cyberzdolności nie znikną razem z południowokoreańskim niżem demograficznym.

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Obsługa dronów ma wejść do podstawowego szkolenia żołnierzy

Zmiana nie kończy się na kamerach przy DMZ. Korea Południowa rozwija program 500,000 Drone Warriors, którego celem jest masowe szkolenie żołnierzy w obsłudze bezzałogowców. W praktyce chodzi o to, by dron nie był specjalistycznym narzędziem kilku wydzielonych jednostek, lecz podstawową kompetencją dostępną w całych siłach zbrojnych.

Korea Południowa planuje kupić tysiące komercyjnych dronów szkoleniowych i rozbudować zaplecze, które pozwoli poborowym ćwiczyć ich obsługę w praktyce. Nie chodzi o to, by każdy żołnierz został operatorem bojowego bezzałogowca. Celem jest raczej sprawienie, by podstawowa umiejętność korzystania z dronów była równie powszechna jak obsługa radiostacji czy orientacja w terenie z użyciem mapy.

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Najważniejszy jest sam efekt skali. Jeśli drony ma umieć obsługiwać tylko wąska grupa specjalistów, system jest kruchy. Jeśli podstawową świadomość i praktykę mają setki tysięcy żołnierzy, wojsko może szybciej adaptować się na poziomie plutonu, kompanii i batalionu.

Granica stanie się siecią czujników

Nowy model ochrony DMZ będzie przypominał raczej sieć niż linię żołnierzy. Kamery termowizyjne, radary pola walki, czujniki ruchu, systemy akustyczne, drony, bezzałogowe pojazdy lądowe i oprogramowanie analityczne mogą tworzyć warstwę obserwacji działającą bez przerwy.

Taki system ma przewagę nad człowiekiem przede wszystkim w cierpliwości. Nie męczy się po kilku godzinach patrzenia w monitor. Może jednocześnie analizować wiele strumieni obrazu. Może porównywać bieżący obraz z wcześniejszymi wzorcami i wykrywać odchylenia. Może oznaczać fragmenty nagrań, które powinien zobaczyć operator.

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Jednocześnie nie zastąpi żołnierza w całości. Granica to nie tylko wykrycie ruchu. To interpretacja intencji, ocena sytuacji politycznej, reakcja na prowokacje, komunikacja z sojusznikami i unikanie przypadkowej eskalacji. Na tak napiętej linii błąd systemu może mieć konsekwencje większe niż zwykły fałszywy alarm.

Prawdziwa zmiana polega tak naprawdę nie na tym, że roboty pilnują granicy, lecz na tym, że człowiek coraz częściej będzie reagował na obraz świata wstępnie przetworzony przez maszyny.

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*Źródło grafiki wprowadzającej: AI; Canva Pro

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Marcin Kusz 03.06.2026 17:22

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