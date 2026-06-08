Webb wytropił kosmicznego potwora. Ma masę 6 mld Słońc i nie świeci

Czarne dziury najłatwiej wykryć wtedy, gdy aktywnie pochłaniają materię i rozświetlają centrum swojej galaktyki. Ta była jednak wyjątkowo spokojna. Nie świeciła jak kwazar i nie dawała o sobie znać w oczywisty sposób, a mimo to astronomom udało się oszacować jej masę dzięki obserwacjom Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. W centrum odległej galaktyki MRG-M0138 odkryto uśpioną czarną dziurę o masie około 6 mld Słońc.

REKLAMA

Czarna dziura, której prawie nie było widać

Najprostszy sposób szukania supermasywnych czarnych dziur polega na wypatrywaniu ich uczty. Gdy gaz i pył spadają w stronę takiego obiektu, to materia rozgrzewa się do ogromnych temperatur i zaczyna świecić. W skrajnych przypadkach powstaje kwazar, czyli jedno z najjaśniejszych źródeł promieniowania we Wszechświecie. Takie obiekty da się zobaczyć z gigantycznych odległości, bo same robią wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę.

MRG-M0138 jest inna. To masywna, stara jak na swoją epokę galaktyka, która przestała intensywnie tworzyć nowe gwiazdy. Jej centralna czarna dziura również nie jest aktywna w typowym sensie. Nie ma tam jasnego, rozgrzanego dysku akrecyjnego, który krzyczałby do teleskopów: tutaj jestem.

Dla astronomów to znacznie trudniejszy przypadek, ale też znacznie cenniejszy. Aktywne czarne dziury są efektowne, lecz ich blask potrafi przesłaniać galaktykę gospodarza. Uśpiona czarna dziura nie oślepia obserwatorów, więc pozwala lepiej badać samą galaktykę i relację między masą czarnej dziury a ruchem gwiazd wokół niej.

REKLAMA

Grawitacja zdradziła jej masę. Webb odczytał ślad w ruchu gwiazd

Metoda zastosowana przez astronomów nazywa się dynamiką gwiazd. W uproszczeniu polega na mierzeniu, jak szybko poruszają się gwiazdy w centrum galaktyki. Jeśli w środku znajduje się bardzo masywny, niewidoczny obiekt, jego grawitacja przyspiesza gwiazdy w najbliższym otoczeniu. Im większa masa czarnej dziury, tym silniejszy efekt.

REKLAMA

To trochę podobne do sposobu, w jaki badano czarną dziurę w centrum Drogi Mlecznej. Tam astronomowie przez lata obserwowali gwiazdy krążące wokół Sagittariusa A* i na podstawie ich orbit wyliczali masę ukrytego obiektu. W przypadku MRG-M0138 to niemożliwe, bo galaktyka znajduje się zbyt daleko, by śledzić pojedyncze gwiazdy. Zamiast tego badacze analizowali ruch całych populacji gwiazd w jej centralnych rejonach.

Dane z JWST pokazały, że model bez czarnej dziury nie potrafi odtworzyć obserwowanego wzrostu prędkości gwiazd w centrum. Dopiero dodanie obiektu o masie ok. 6 mld mas Słońca pasuje do układu. Czarna dziura nie musiała więc świecić, bo jej masa została zapisana w ruchu gwiazd.

REKLAMA

Kosmiczna lupa zrobiła z niemożliwego pomiar

Bez pomocy natury taki pomiar byłby znacznie trudniejszy, a być może wręcz nawet niemożliwy. Najważniejszą rolę odegrało tu soczewkowanie grawitacyjne. Między Ziemią a MRG-M0138 znajduje się bardzo masywny obiekt, którego grawitacja zakrzywia i wzmacnia światło płynące z tej odległej galaktyki. W praktyce działa to jak gigantyczna kosmiczna lupa, która pozwala zobaczyć więcej szczegółów, niż byłoby to normalnie możliwe.

REKLAMA

Dzięki temu obraz MRG-M0138 został powiększony ok. 30 razy. Dla astronomów to różnica między plamą a strukturą, w której da się wydzielić centrum i zmierzyć ruch gwiazd z wystarczającą dokładnością. Bez soczewkowania grawitacyjnego takie badanie najpewniej byłoby poza zasięgiem nawet JWST.

REKLAMA

Do obserwacji wykorzystano instrument NIRSpec w trybie spektroskopii integralnego pola. Teleskop nie tylko robi obraz, lecz także rozbija światło z wielu małych fragmentów galaktyki na widmo. Z widma można odczytać prędkości gwiazd, ich rozkład i właściwości populacji gwiezdnej.

6 mld Słońc, gdy Wszechświat był jeszcze młody

Najbardziej imponująca w tym odkryciu jest chyba sama masa tej czarnej dziury, wynosząca około 6 mld mas Słońca. To prawdziwy gigant, porównywalny z obiektami napędzającymi najjaśniejsze kwazary. Tyle że tym razem astronomowie nie obserwowali czarnej dziury w trakcie intensywnego pochłaniania materii. Trafili na obiekt, który jest dziś praktycznie uśpiony.

Druga ważna liczba to czas. Światło MRG-M0138 leciało do nas ponad 10 mld lat. Widzimy tę galaktykę taką, jaka była, gdy Wszechświat miał ok. 3 mld lat, czyli mniej więcej jedną czwartą obecnego wieku. A już wtedy w jej centrum istniała czarna dziura większa niż większość supermasywnych czarnych dziur w znanych nam pobliskich galaktykach.

REKLAMA

To nie jest łatwe do pogodzenia z wieloma modelami ewolucji Wszechświata. Tak ogromna masa musiała pojawić się stosunkowo szybko. Najbardziej prawdopodobne jest, że czarna dziura wcześniej przechodziła okres bardzo intensywnego wzrostu, świecąc jako kwazar i pochłaniając duże ilości materii. Z czasem paliwo mogło się jednak wyczerpać albo zostać usunięte z centralnych obszarów galaktyki, przez co obiekt stopniowo przeszedł w spokojniejszy, niemal niewidoczny stan.

Galaktyka też wygląda na wygaszoną

MRG-M0138 jest galaktyką spokojną, czyli taką, która nie tworzy już intensywnie nowych gwiazd. To ważny trop, bo czarne dziury i galaktyki nie ewoluują osobno. W wielu modelach supermasywna czarna dziura może wpływać na tempo powstawania gwiazd, ogrzewając lub wyrzucając gaz potrzebny do ich narodzin.

Jeśli w przeszłości czarna dziura w MRG-M0138 była aktywnym kwazarem, mogła wypchnąć z galaktyki część gazu albo podgrzać go na tyle, że przestał łatwo zapadać się w nowe gwiazdy. To mechanizm nazywany sprzężeniem zwrotnym aktywnego jądra galaktyki. Czarna dziura najpierw rośnie, a potem swoim promieniowaniem i wiatrami może zdusić dalszy wzrost galaktyki.

REKLAMA

Nie da się na podstawie jednego obiektu bezpośrednio udowodnić całej historii przyczynowo-skutkowej. Astronomowie mówią raczej o zgodności z takim scenariusze. Jednak układ jest podejrzanie wymowny: ogromna czarna dziura, mało aktywna galaktyka i epoka, w której masywne galaktyki dopiero układały swoje dalsze losy.

Dlaczego uśpione czarne dziury są tak ważne?

Aktywne czarne dziury łatwo wypatrzyć, ale pokazują nam tylko fragment całej historii. Gdy czarna dziura świeci jako kwazar, obserwujemy ją w wyjątkowym momencie – wtedy, gdy intensywnie pochłania materię i ma pod dostatkiem paliwa. Przez większość swojego życia supermasywne czarne dziury mogą jednak pozostawać znacznie spokojniejsze, pochłaniając niewiele materii albo prawie wcale.

REKLAMA

To trochę jak badanie zwierząt tylko wtedy, gdy jedzą. Można wtedy dowiedzieć się dużo o ich apetycie, ale mniej o całej populacji. Uśpione czarne dziury są trudniejsze do wykrycia, lecz mogą lepiej pokazywać, ile naprawdę masy zgromadziły centralne obiekty w galaktykach.

Przeczytaj także:

Do tej pory pomiary dynamiki gwiazd dla uśpionych czarnych dziur były domeną względnie bliskiego Wszechświata. Poprzednie podobne badania sięgały znacznie mniejszych odległości. MRG-M0138 przesuwa granicę o kosmologiczny skok, bo pokazuje, że tę metodę da się zastosować do galaktyki z czasów, gdy kosmos był dużo młodszy.

REKLAMA

*Źródło grafiki wprowadzającej: AI; Canva Pro

REKLAMA

Marcin Kusz 08.06.2026 06:20

REKLAMA