Polska i Litwa zamykają niebo. Wspólna tarcza stała się faktem

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Maciej Klisz spotkał się w Wilnie z szefem Sztabu Obrony Sił Zbrojnych Litwy Giedriusem Premeneckasem. Rozmowy dotyczyły tego, co dla obu krajów jest dziś priorytetem absolutnym: obrony przestrzeni powietrznej, bezpieczeństwa granic z Białorusią i Obwodem Kaliningradzkim oraz zdolności do natychmiastowego, skoordynowanego reagowania, gdyby sytuacja na wschodniej flance NATO uległa eskalacji.

Dwa kraje frontowe, jedna linia obrony

Polska i Litwa dzielą nie tylko granicę. Dzielą też listę zagrożeń. Obie graniczą z Białorusią, przez którą Moskwa od lat prowadzi operacje hybrydowe: organizowaną presję migracyjną, prowokacje na granicy, próby destabilizacji opinii publicznej. Obie sąsiadują z rosyjskim Obwodem Królewieckim, jednym z najsilniej zmilitaryzowanych regionów Europy, w którym Rosja utrzymuje systemy rakietowe Iskander zdolne do przenoszenia głowic jądrowych. I obie leżą po dwóch stronach przesmyku suwalskiego – wąskiego, 65-kilometrowego korytarza lądowego łączącego Polskę z państwami bałtyckimi, którego przecięcie odcięłoby Litwę, Łotwę i Estonię od reszty NATO.

Współpraca polsko-litewska to tak naprawdę konieczność operacyjna. Jeśli którekolwiek z tych państw zostanie zaatakowane, drugie będzie w grze z definicji – nie tylko na mocy artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego, ale z czysto geograficznych powodów. Siły zbrojne obu krajów muszą umieć działać razem nie za miesiąc czy tydzień, lecz w ciągu godzin.

Jeszcze w styczniu ministrowie obrony obu krajów, Władysław Kosiniak-Kamysz i Robertas Kaunas, uzgodnili polskie wsparcie dla budowy litewskiego poligonu w Kopciowie, kilka kilometrów od polskiej granicy, w samym sercu przesmyku suwalskiego. W marcu Kosiniak-Kamysz spotkał się z litewską minister obrony Dovilė Šakalienė, a rozmowy dotyczyły m.in. wspólnych zakupów przenośnych zestawów przeciwlotniczych Piorun, wspólnego centrum serwisowego wyrzutni HIMARS i koordynacji programów Tarcza Wschód i Baltic Defense Line.

Niebo, które trzeba kontrolować wspólnie

Jednym z centralnych tematów rozmów w Wilnie była obrona przestrzeni powietrznej. To nie przypadek. Litwa nie posiada własnych samolotów bojowych zdolnych do patrolowania nieba. Od 2004 r. jej przestrzeń powietrzna jest chroniona rotacyjnie przez kontyngenty sojusznicze w ramach misji NATO Baltic Air Policing, stacjonujące w litewskiej bazie lotniczej Šiauliai.

Od kwietnia do końca lipca 2026 r. dyżur nad Bałtykiem pełni polski kontyngent – do 150 żołnierzy i cztery myśliwce F-16. To nie pierwszy raz. Polska regularnie uczestniczy w Baltic Air Policing, ale w obecnym kontekście bezpieczeństwa rotacja ma wymiar wykraczający daleko poza rutynę. Rosyjskie naruszenia bałtyckiej przestrzeni powietrznej nasiliły się w 2025 r., co we wrześniu skłoniło nawet Turcję do wysłania na Litwę samolotu wczesnego ostrzegania AWACS zdolnego do wykrywania nisko lecących dronów niewidocznych z perspektywy naziemnych radarów.

Gen. Klisz i gen. Premeneckas omawiali w Wilnie mechanizmy synchronizacji nadzoru i obrony przestrzeni powietrznej, w tym wymiany informacji radarowej w czasie rzeczywistym, procedury identyfikacji i przechwytywania obiektów oraz koordynację między polskim systemem obrony powietrznej (rozbudowywanym o baterie Patriot i systemy krótkiego zasięgu) a litewskim systemem obrony, opartym coraz silniej na zakupionych od Niemiec systemach NASAMS i polskich Piorunach.

Tarcza Wschód i Baltic Defense Line – dwa programy, jedna linia

Na ziemi integracja przebiega równolegle. Polska buduje Tarczę Wschód – system fortyfikacji, przeszkód terenowych i infrastruktury wojskowej na 800-kilometrowym odcinku granicy z Rosją i Białorusią, za 10 mld zł, z planowanym zakończeniem w 2028 r. Litwa, Łotwa i Estonia realizują własny program Baltic Defense Line, obejmujący fortyfikacje, bunkry, zapory i systemy monitoringu na ich granicach z Rosją i Białorusią.

Oba programy są od 2025 r. formalnie wpisane w strategię obronną Unii Europejskiej i traktowane jako jeden spójny system. Tarcza Wschód od strony polskiej łączy się z Baltic Defense Line od strony litewskiej w przesmyku suwalskim, czyli dokładnie tam, gdzie obie linie obrony muszą tworzyć ciągłość, żeby potencjalny agresor nie mógł przejść między nimi.

Od połowy 2026 r. w prace nad rozbudową infrastruktury inżynieryjnej przy wschodniej granicy Polski mają zostać zaangażowane także wojska sojusznicze. To bezprecedensowy krok, bo zagraniczne wojska uczestniczące w budowie polskich fortyfikacji na terenie Polski, w ramach wspólnego programu obronnego.

Nie tylko kupować razem, ale też produkować razem

W tle spotkań operacyjnych rozwija się drugi, równie ważny wątek, a mianowicie współpraca przemysłowo-obronna. Litwa jest zainteresowana zakupem polskich przenośnych zestawów przeciwlotniczych Piorun – broni, która sprawdziła się na ukraińskim froncie i jest już na wyposażeniu armii Norwegii, Łotwy i Ukrainy. Oba kraje uczestniczą w konsorcjum EDIRPA, czyli unijnym mechanizmie wspólnych zakupów obronnych, do którego obok Polski i Litwy należą Norwegia i Estonia.

Minister obrony Litwy Robertas Kaunas podkreślał, że obrona powietrzna jest wspólnym celem obu krajów i że ważne jest, żeby produkować jak najwięcej u siebie, zamiast polegać wyłącznie na imporcie. To podejście, które rezonuje z polską strategią budowania krajowego przemysłu obronnego i otwiera przestrzeń dla wspólnych projektów produkcyjnych, a nie tylko wspólnych zakupów.

Oba kraje należą dziś do najbardziej wydających na obronność w NATO. Polska przekroczyła 4 proc. PKB, Litwa osiągnęła 4 proc. i planuje wzrost do 5-6 proc. To sprawia, że ich głos w sojuszu ma wagę nieproporcjonalnie większą, niż wynikałoby z samej wielkości ich armii.

Jak ujął to Kosiniak-Kamysz podczas styczniowego spotkania w Wilnie: od naszego liderowania i naszych decyzji będzie zależała przyszłość naszych ludzi. Generałowie Klisz i Premeneckas realizują tę deklarację na poziomie, na którym liczy się najbardziej – na poziomie operacyjnym, gdzie plany zamieniają się w procedury, a procedury w gotowość do działania.

Marcin Kusz 30.04.2026 06:05

