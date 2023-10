Nowa promocja Samsunga. Kup smartfon, zegarek dorzucą gratis

Na zakup Galaxy Z Folda lub Z Flipa 5 mamy czas do 12 listopada, po czym do 19 listopada będziemy musieli go aktywować, uruchamiając urządzenie i logując się do aplikacji Samsung Members. Tam będzie czekać na nas formularz rejestracyjny, który należy wypełnić, m.in. dostarczając dowód zakupu urządzenia - na rejestrację mamy czas do 26 listopada 2023.