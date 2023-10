Galaxy A34 5G w Polsce zadebiutował w cenie 1899 zł za podstawowy wariant pamięciowy 6 + 128 GB - było to w marcu tego roku. Od tego czasu urządzenie znacząco staniało i w większości popularnych marketów z elektroniką możemy go kupić za ok. 1600 zł, a nawet taniej, w okolicach 1500 zł.