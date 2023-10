Amazon obniża ceny słuchawek. Można sporo oszczędzić

Gdyby ktoś szukał czegoś nausznego, to na Amazonie również można znaleźć takie przecenione propozycje. Przykładem są słuchawki Sony WH-CH720, które przede wszystkim stawiają na długi czas pracy na baterii - oferują do 35 godzin. Jako że mamy tu do czynienia ze słuchawkami wokółusznymi, to same w sobie zapewniają izolację otoczenia, ale mają też aktywne ANC z możliwością dostosowania dźwięków otoczenia na 20 poziomach. Nie zabrakło połączenia wielopunktowego oraz wyciszania wiatru na zewnątrz, przez co rozmowy powinny być niezakłócane.