System Google'a miał ostrzegać o trzęsieniach ziemi. Po tej katastrofie twierdzą, że nie działa

- Jeśli Google składa obietnicę lub domniemaną obietnicę dostarczenia usługi takiej jak wczesne ostrzeganie przed trzęsieniami ziemi, to dla mnie podnosi to stawkę. [...] Jeśli dostarczasz istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa życia lub bezpieczeństwa publicznego, masz obowiązek zapewnić przejrzystość w zakresie tego, jak to działa i jak dobrze to działa

- komentuje Tobin