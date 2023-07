ABSL Summit w Krakowie już wkrótce. Głównym mówcą będzie Anders Fogh Rasmussen

Podczas ABSL Summit 2023 wystąpi Anders Fogh Rasmussen, który przez ponad trzy dekady pełnił kluczowe role w europejskiej i światowej polityce jako Sekretarz Generalny NATO, premier Danii, duński minister gospodarki oraz wybitny parlamentarzysta. Podczas ABSL Summit Rasmussen wygłosi przemówienie pod tytułem „Stay ahead of security threats: Europe's role in the fight for freedom”, czyli „Wyprzedzaj zagrożenia: rola Europy w walce o wolność”, w którym odniesie się do wyzwań w obszarach bezpieczeństwa i geopolityki. Anders Fogh Rasmussen pracuje obecnie z biurem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy i będzie mógł wskazać cenną perspektywę w temacie wojny trwającej za naszą wschodnią granicą.