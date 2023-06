Oto najcieńszy laptop do gier na rynku. Jego cena zabija

Najnowszy Alienware x14 R2 to - jak sama nazwa mówi - 14-calowy laptop do gier. Został wyposażony w ekran IPS o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli (proporcje 16:10) o odświeżaniu 165 Hz. Jeśli chodzi o aspekt wydajności, to tym zajmuje się procesor Intel Core i7-13620H (10 rdzeni, 16 wątków) lub i5-13420H (8 rdzeni, 12 wątków) w połączeniu z 16 lub 32 GB pamięci operacyjnej LPDDR5.