Idealne na wakacje: mała fotowoltaika, powerbank, wodoodporny głośnik. Nowe promocje w Biedronce

Ci, którzy woleliby tradycyjny powerbank, to w ofercie Biedronki Home znajdą produkty od firmy Tracer. O ile w niektórych przypadkach obniżki są niewielkie, wynoszące 20 zł, tak w przypadku Tracer Magni w kieszeni zostaje 50 zł. Normalnie powebank o pojemności 50000 mAh kosztuje 270 zł, a obecnie w internetowym sklepie Biedronki można kupić go za 220 zł. I jest to najniższa cena w sieci, biorąc pod uwagę darmową wysyłkę.