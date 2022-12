Potężna eksplozja w Układzie Słonecznym. Centaur się wściekł

Co do zasady obiekty tego typu składają się ze stałego lodowego jądra i lodowej skorupy. Promieniowanie słoneczne z czasem może doprowadzić do ogrzania jądra komety i do sublimacji lodu w gaz we wnętrzu komety. To naturalnie powoduje wzrost ciśnienia we wnętrzu komety. Kiedy dodatkowo skorupa stanie się wystarczająco cienka, gaz we wnętrzu komety doprowadza do pęknięcia skorupy i dochodzi do gwałtownej erupcji, tak jak to miało miejsce najprawdopodobniej także i w tym przypadku.