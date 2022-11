Elon zapłaci miliardy dolarów kar. Kierownictwo ucieka z tonącego Twittera

W czwartek wieczorem pracownicy Twittera otrzymali na firmowym komunikatorze Slack informację od prawnika z zespołu zajmującego się kwestiami dotyczącymi prywatności w firmie. W obszernej wiadomości prawnik zachęca pracowników do anonimowego zgłaszania wszelkich niezgodności do Federalnej Komisji Handlu (FTC). W ten sposób pracownicy mieliby chronić swoje interesy i jednocześnie dbać o interesy użytkowników portalu. Do informacji przesłanej wewnętrznymi kanałami dotarli dziennikarze portalu The Verge. Śmiało można założyć, że prawnik już w firmie nie pracuje, lub w najbliższych dniach zakończy się jego stosunek pracy.