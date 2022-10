Tej funkcji Garmina nie chciałem nigdy testować. Tym razem nie miałem wyboru

Zapewnie standardowym zachowaniem osoby, która otrzyma od nas taką informację, będzie próba zadzwonienia do nas, a potem - jeśli nie odbierzemy - wezwanie na miejsce odpowiednich służb. I to jest też kluczowe - jeśli wszystko pójdzie dobrze, to ta osoba nie będzie musiała zgadywać, gdzie jesteśmy. Nawet jeśli dane lokalizacyjne nie będą idealnie precyzyjne, to i tak będzie można zawęzić pole poszukiwania, a to z kolei pozwoli zaoszczędzić czas potrzebny np. na dojechanie karetki.