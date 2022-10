Zagrożenia czyhają na twoją firmę w sieci. Sprawdź, co zrobić, by cenne dane były bezpieczne

SW: Co mówią globalne dane na temat cyfrowego bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach?



Łukasz Kuflewski: Według raportu IBM (Cost of a Data Breach), 83% przebadanych organizacji doświadczyło więcej niż jednego naruszenia dostępu danych, a tylko 17% stwierdziło, że to ich pierwszy incydent tego typu. 60% badanych organizacji stwierdziło, że zostało zmuszonych podnieść ceny swoich usług lub produktów z powodu naruszenia dostępu do danych. Skradzione lub naruszone poświadczenia były głównym wektorem ataku w 19% naruszeń, wynika z badania z 2022 r. Z kolei badanie z 2021 roku pokazuje, że wspomniane incydenty były także głównym wektorem ataku, który powodował 20% naruszeń. Z kolei aż 45% naruszeń miało miejsce w chmurze.