Acer Chromebook 315 to wszystko, czego potrzebujesz

Przede wszystkim jest to wybór uzasadniony ekonomicznie. Przy cenie 1299 PLN jest to zakup wyraźnie atrakcyjniejszy od przeciętnego laptopa o podobnej wydajności. Komputer wyposażony jest w procesor Celeron, 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB przestrzeni dyskowej na dane. Specyfikacja komputera zdecydowanie nie należy do najsilniejszych, ale jednocześnie trzeba podkreślić, że system ChromeOS jest niezwykle lekki i do płynnej pracy nie potrzebuje najlepszych podzespołów. Warto tutaj wspomnieć, że Acer Chromebook 315 wyposażony jest w standardowy, duży jak na dzisiejsze czasy 15,6-calowy matowy ekran IPS. To zdecydowanie duża zaleta dla osób starszych, które nieprzychylnie patrzą na współczesne 13-calowe lub czasami nawet mniejsze ekrany. Jednocześnie matowy ekran eliminuje niezwykle powstawanie odblasków, przez co jest po prostu czytelniejszy. Trzeba jednak tutaj zaznaczyć, że istnieje możliwość wyboru Chromebooka z ekranem dotykowym, przez co stanie się on jeszcze wygodniejszy do obsługi i jeszcze bardziej zacznie przypominać smartfon z Androidem i bardzo dużym ekranem.