Polacy sprzątają śmieci i zgarniają za to kasę z całego świata

Planet Heroes to ekologiczna platforma crowdfundingowa, która działa na rzecz ochrony środowiska. Funkcjonuje na podobnej zasadzie jak Patronite, czyli ludzie robiący coś dobrego dla planety ogłaszają na platformie, że posprzątali zaśmiecone miejsce. Do tego zakładają zbiórkę, na której informują, co, gdzie i ile posprzątali, a internauci mogą ich za to nagrodzić.