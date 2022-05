W tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z CF33-hNIS, czyli zmodyfikowanym pokswirusem. Także i w tym wypadku wirus wniknie do komórki nowotworowej i zacznie się replikować. Po pewnym czasie komórka zostanie rozerwana, a tysiące kopii wirusa wydostaną się na zewnątrz, co z kolei sprowokuje system odpornościowy do zaatakowania komórek nowotworowych.