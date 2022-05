Tak wygląda Motorola Razr 3. Nowa wersja straciła największy atut

Uczciwie powiem też, że wizualnie w ogóle mi się to urządzenie nie podoba. Największą siłą smartfonów z klapką jest to, że wyróżniają się z tłumu. Poprzednia Motorola Razr 5G była bardzo charakterystyczna, wręcz retro-futurystyczna, co podobało się wielu ludziom i było silnym argumentem za zakupem. Nowy model – przynajmniej na nagraniu EvLeaksa – wydaje się kompletnie nijaki. Funkcjonalny, ale na pewno niezbyt ciekawy i piękny.