Abonament niestety na to nie pozwala, bo choć nowe gry pojawiają się w nim często i gęsto, to wiele z nich równie często znika. O ile nie przeszkadza mi to w przypadku podobnie działającego Netflixa czy HBO Go, tak w przypadku gier, które wymagają nieporównywalnie większej inwestycji czasu od filmów i seriali, jest to odczuwalny problem. Gdy dodamy do tego fakt, że Epic rozdaje gry jak cukierki, a Steam organizuje co kilka tygodni wyprzedaże, na których topowe produkcje można kupić za pół-darmo, naprawdę trudno było mi się przekonywać, że jest sens wydawać co miesiąc 40-55 zł na Game Passa PC. Na konsoli nie miałbym żadnych wątpliwości, bo lepszego dealu w świecie gier nie ma. Będę powtarzał do znudzenia, że Xbox Series S połączony z Game Passem, to najlepsza kombinacja zarówno dla entuzjastów, jak i dla ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z grami. Na pecetach mamy jednak o wiele większy wybór, a Game Pass PC nie zawsze jest tym najlepszym.