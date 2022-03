Grand Theft Auto V to swoisty fenomen. Gra sprzedaje się w dziesiątkach milionów egzemplarzy. Pierwotnie została wydana na konsole Xbox 360 i PlayStation 3. Z czasem doczekała się edycji na Xbox One i PlayStation 4 (wraz z usprawnioną wersją na Xbox One X i PlayStation 4 Pro), a już niebawem to samo GTA V pojawi się na PlayStation 5 i Xbox Series S i Xbox Series X. Co się zmieni?