Według książki pod redakcją Dennisa C. Turnera "Kod domowy: biologia zachowania" (The Domestic Cat: The Biology of its Behaviour), kot również chowa się do pudełek aby... uciekać od swoich problemów. Według autorów, koty nie wypracowały sobie żadnej strategii rozwiązywania konfliktów (takiej jakie mają np. wilki, lisy czy psy). W związku z tym, aby ich uniknąć, chowa się do np. pudełka.