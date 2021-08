Facebook upraszcza eksport danych i ułatwia usunięcie konta

Usuwanie konta na Facebooku bez rezygnowania z umieszczanych na portalu przez lata treści to nie jest taka prosta sprawa, ale na szczęście portal umożliwia eksport danych użytkownika bezpośrednio do usług innych firm. Narzędzie, które do tego służy, doczekało się w dodatku właśnie liftingu.

Wiele osób decyduje się na usunięcie konta na Facebooku, ale martwi się o to, że udostępniane przez nich przez lata treści bezpowrotnie przepadną. Inni z kolei nie chcą usuwać konta, ale i tak chcieliby mieć własną kopię swoich informacji. Problem w tym, że pobieranie ręcznie każdego zdjęcia, filmu, statusu i notatki na dysk twardy komputera to droga przez mękę…

Na szczęście w ramach Facebooka istnieje narzędzie, które pozwala na eksport wybranych danych i to bezpośrednio do innych usług online. Twórcy portalu pewnie nie lubią się chwalić tą funkcją, ale i tak poinformowali dzisiaj o rozszerzeniu jej o wydarzenia, co ucieszy zarówno użytkowników zainteresowanych usunięciem konta, jak i osoby planujące wykonanie backupu.

Lista serwisów, które przyjmują informacje eksportowane z Facebooka

Przenieś kopię swoich informacji z Facebooka do innej usługi

Aby skorzystać z narzędzia do automatycznego przenoszenia kopii danych z Facebooka do innej usługi online, należy wejść na przygotowaną w tym celu stronę internetową oraz podać swoje hasło. Po autoryzacji użytkownika jego oczom ukazuje się interfejs, który wymaga wykonania trzech prostych kroków.

Pierwszy krok wymaga wybrania miejsca docelowego, gdzie przesłane zostaną dane. Każda z usług umieszczonych na liście jest przy tym dodatkowo opisana, dzięki czemu od razu widać, jakiego typu dane jest w stanie przyjąć. Na ten moment w zestawieniu znajdują się takie pozycje jak:

Dokumenty Google (Posty, Notatki);

Wordpress.com/Jetpack (Posty, Notatki);

Koofr (Zdjęcia, Filmy);

Bloger (Posty, Notatki);

Kalendarz Google (Wydarzenia);

Zdjęcia Google (Zdjęcia, Filmy);

Dropbox (Zdjęcia, Filmy);

Backblaze B2 (Zdjęcia, Filmy).

Po przejściu do następnego kroku możemy wybrać, które treści chcemy przenieść. W przypadku postów, notatek i wydarzeń możemy rozpocząć przesyłanie wszystkich rekordów lub takich z wybranego przedziału czasu. Podobnie wygląda to w przypadku zdjęć, ale tu można dodatkowo wybrać jeden album do eksportu. Jeśli usługodawca taki jak np. Bloger ma ograniczenia pokroju maksymalnej liczby wpisów, to Facebook od razu o tym nas poinformuje.

Eksport informacji o Wydarzeniach do Kalendarza Google to nowość

Trzeci krok wymaga zalogowania się na swoje konto i odczekania chwili, aż dane zostaną przekopiowane z jednego serwera na drugi. W każdej chwili proces można też zatrzymać, a do tego na stronie internetowej pozwalającej na przenoszenie kopii swoich informacji gdzie indziej widać, czy i jakie dane pobierane były za pomocą tego narzędzia w ostatnich 30 dniach.

Oprócz tego użytkownicy Facebooka, którzy chcieliby pobrać pełne archiwum swojej cyfrowej aktywności na dysk, mogą to zrobić za jednym zamachem z poziomu innej strony internetowej. Trzeba tylko pamiętać, że takiego archiwum w prosty sposób nie zaimportujemy do konkurencyjnej usługi online.