Sony ostrzega: kupowanie cyfrowych gier na PlayStation 4 i 5 może być teraz trudniejsze

1 interakcji

Do standardu 3-D Secure (3DS) teoretycznie powinniśmy zdążyć się przyzwyczaić, wszak unijna dyrektywa weszła w życie jeszcze we wrześniu 2019 roku. Konsekwencje zmian odczuwalne są jednak do dziś, a przekonają się o nich właściciele PlayStation 5 i PlayStation 4.

Wprowadzane są właśnie nowe przepisy związane z płatnościami. Mogą one w ciągu kilku najbliższych miesięcy wpływać na kupowanie cyfrowej zawartości na PlayStation 4 i PlayStation 5 - informuje Sony swoich klientów w mailu.

Firma zaznacza, że problemy mogą występować głównie przy próbach opłacenia zamówienia kartami kredytowymi i debetowymi. Osoby korzystające z PayPala i innych obsługiwanych przez Sony metod płatności na ewentualne błędy powinni natykać się rzadziej, a najprawdopodobniej wcale.

O jakich problemach mowa? Przede wszystkim chodzi o odrzucenie transakcji.

Banki, wydawcy kart płatniczych i instytucje związane z płatnościami dostosowują właśnie swoje zabezpieczenia do norm PSD2. Nowy standard bezpieczeństwa, 3-D Secure (3DS), będzie wymagał od kupujących przejścia dodatkowych zabezpieczeń, takich jak wpisanie jednorazowego hasła (otrzymanego na telefon komórkowy) lub odpowiedzenie na pytanie kontrolne - wyjaśnia Sony.

Kupujesz cyfrowe wersje gier na PlayStation 5 czy PlayStation 4? Teraz lepiej rób to na komputerze.

Co ciekawe, korzystanie z przeglądarkowej i mobilnej wersji PlayStation Store ma być - przynajmniej według Sony - pozbawione tych problemów. Perturbacje dotyczą więc tylko konsolowej aplikacji. Gigant radzi przejście na komputerowe bądź smartfonowe zakupy.

Jeśli jednak ktoś będzie miał problemy i tu, i tu, innego wyjścia nie ma: kontakt z bankiem. Tam użytkownik powinien się dowiedzieć, kiedy wprowadzany przez bank lub wydawcę karty system 3DS zacznie działać na konsolach.