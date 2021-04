Apple wystawia cierpliwość klientów na próbę. iOS 14.5 doczekał się już szóstej (!) wersji beta. W dodatku deweloperzy, zamiast dopracować logowanie w maseczce, cały czas dodają nowe funkcje. Jedną z nich jest rekalibracja akumulatora.

iOS 14.5 jest jedną z najbardziej oczekiwanych aktualizacji systemu operacyjnego firmy z Cupertino — przynajmniej wśród posiadaczy iPhone’ów oraz Apple Watchy. Inżynierowie po roku trwania pandemii znaleźli sposób, by telefony odblokowywały się automatycznie, gdy wykryją, że bardzo blisko znajduje się odblokowany zegarek ich właściciela.

Niestety testy trwają już od wielu tygodniu, a Apple nie kwapi się, by wydać stabilną wersję. Teraz na serwery trafił iOS 14.5 beta 6, a programiści zamiast skupić się na dopracowaniu tej bardzo ważnej funkcji dodają nowe, który spokojnie mogłyby mieć niższy priorytet, a ewentualne błędy mogą opóźnić wydanie pełnej wersji.

iOS 14.5 beta 6 dodaje opcję rekalibracji akumulatora.

Nowa funkcja pojawiła się niespodziewanie w menu ustawień w sekcji o nazwie Bateria, którą poświęcono kondycji wybudowanego akumulatora. Skorzystać z tej nowości mogą na start posiadacze smartfonów iPhone 11, iPhone 11 Pro i iPhone 11 Pro Max z systemem iOS 14.5 beta 6, ale można rozsądnie założyć, że na pozostałe modele z oferty Apple’a również w przyszłości trafi.

Rekalibracja może sprawić, że wbudowane ogniwo zyska druga młodość. Telefon ma sprawniej określać maksymalną pojemność i potencjalną wydajność podczas pracy pod obciążeniem, co ma przełożyć się na dokładniejsze określenie stopnia zużycia ogniwa. Z tego powodu część iPhone’ów mogła szybciej się rozładowywać lub działać wolniej w kryzysowych sytuacjach.

Zła wiadomość jest taka, iż proces kalibracji może potrwać nawet kilka tygodni (!), a będzie ona realizowana podczas kolejnych cykli ładowania. Po zakończeniu procesu stan ogniwa ma być raportowany poprawnie w ustawieniach. Jeśli rekalibracja się nie powiedzie, iPhone zasugeruje swojemu posiadaczowi, by ten go zaniósł do autoryzowanego serwisu celem diagnozy i wymiany ogniwa.