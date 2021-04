Już nie pozgniatasz folii bąbelkowej. Zakupy z Allegro przyjdą w ekologicznym kartonie

Allegro słowami swojego rzecznika zaprezentowało nowe pudełka, w których klienci będą dostawać przesyłki. Będzie o wiele bardziej ekologicznie.

Marcin Gruszka, rzecznik prasowy Allegro, podzielił się informacją o nowych opakowaniach przesyłek Allegro. Na pierwszy rzut oka nowe kartoniki wyglądają dość zwyczajnie, ale im więcej o nich wiemy, tym bardziej docenimy ruch Allegro.

Nowe opakowania przesyłek z Allegro.

Nowe opakowania są wykonane z kartonu, co nie jest niespodzianką. Allegro chwali się jednak, że tektura pozyskana do produkcji opakowań pochodzi z makulatury, co jest potwierdzone certyfikatem. Oznacza to, że do produkcji nie wykorzystano nowych zasobów, a pozyskano wyłącznie przetworzone materiały pochodzące z recyklingu. Brawo.

Zła wiadomość: nie pozgniatasz folii bąbelkowej. Dobra: katastrofa klimatyczna jest o kroczek dalej od nas.

Kolejną nowością w opakowaniach jest taśma służąca do zaklejenia kartoniku. Jest ona - tak, zgadliście - papierowa, dzięki czemu opakowania są jeszcze bardziej ekologiczne.

Z kolei wewnątrz nie znajdziemy wypełniaczy na bazie tworzyw sztucznych. Nici z folii bąbelkowej, przykro mi. Całe wypełnienie jest papierowe, co jest świetną wiadomością dla osób, które są świadome w kwestii klimatu i recyklingu.

Zmiany są więc niewielkie, ale bardzo istotne. Klienci mogą się spodziewać, że początkowo w nowych opakowaniach dotrą do nich zakupy zrobione bezpośrednio w oficjalnym sklepie Allegro, a także w największych promocjach, takich jak np. Allegro Smart Week.

Docelowo nowe opakowania mają stać się pewnym standardem.

Allegro będzie zachęcać sprzedawców do przejścia na nowe kartoniki, choć początkowo będzie to dla nich opcjonalne. Ceny dla partnerów mają być jednak na tyle atrakcyjne, że proces przechodzenia na ekologiczne opakowania powinien być tylko kwestią czasu.

Warto pamiętać też o tym, że pod Warszawą powstaje ogromne centrum logistyczne Allegro, które przyspieszy dostawy poprzez przejęcie całej obsługi logistycznej. W dużym skrócie będzie to potężny magazyn, który zajmie się przechowywaniem, pakowaniem i wysyłką towarów. A jeśli wysyłać będzie bezpośrednio Allegro, a nie pojedynczy sprzedawcy, to można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że firma wykorzysta swoje nowe ekologiczne opakowania.

Taki ruch miałby wymierne korzyści dla środowiska, bowiem w maju 2020 r. z Allegro Smart korzystało ponad 2 mln użytkowników, a usługa cały czas rośnie. Cała platforma ma ponad 20 mln zarejestrowanych użytkowników, a ponad 100 tys. firm prowadzi sprzedaż na Allegro.