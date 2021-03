Zaraz się okaże, że woda tak naprawdę jest wszędzie. Sonda Hayabusa odkrywa ją na planetoidzie Itokawa

To, że szukamy wody na powierzchni egzoplanety czy we wnętrzach księżyców, to już powszechnie wiadomo. Nikt jednak nie spodziewał się wody na powierzchni zwykłej planetoidy. Naukowcy z zespołu misji sondy Hayabusa poinformowali właśnie, że udało się ją odkryć. Oprócz wody na powierzchni planetoidy Itokawa znaleziono także materię organiczną.

Tu warto podkreślić, że nie chodzi o tę sondę Hayabusa, która dopiero co dostarczyła na Ziemię próbki z powierzchni planetoidy Ryugu - to była Hayabusa-2. Mowa o jej poprzedniczce, sondzie Hayabusa-1, która w 2010 r. odwiedziła planetoidę Itokawa i mimo wielu przeciwności losu dostarczyła na Ziemię bardzo niewielką próbkę materii z jej powierzchni.

Wyniki analizy tej drobiny pyłu kosmicznego - a konkretnie jednego ziarenka pyłu, które nazwano Amazon - mogą jednak nieść za sobą poważne konsekwencje nie tylko dla przyszłych misji do planetoid, ale także dla naukowców zajmujących się badaniem pochodzenia życia na Ziemi.

Jedno ziarno pyłu, a tyle informacji

Wewnątrz tego jednego ziarna pyłu, w odległości zaledwie 0,01 mm od siebie, naukowcy znaleźli ogrzewaną i nieogrzewaną materię organiczną. Ogrzewana wskazuje, że w odległej przeszłości planetoida została podgrzana do temperatury powyżej 600 stopni Celsjusza. Nieogrzewana nigdy materia organiczna musiała zatem pojawić się na powierzchni planetoidy już po tym, jak ta ostygła. Można zatem stwierdzić, że wczesne etapy ewolucji planetoidy przypominają wczesne etapy ewolucji Ziemi.

Co to może oznaczać? Większość meteorytów znajdowanych na Ziemi pochodzi z planetoid takich jak Itokawa. Jeżeli na planetoidzie może powstawać materia organiczna, to jest to istotna informacja dla badaczy próbujących zrozumieć jak powstaje środowisko sprzyjające powstaniu życia.

Poszukując początków życia na Ziemi naukowcy są w stanie obecnie sięgnąć 3,5 mld lat wstecz. Dane z planetoid wskazują jednak, że wcześniej to one mogły dostarczać na Ziemię złożone związki organiczne, a nawet i spore ilości wody, tym samym przyczyniając się do początków naszej historii.

Sonda Hayabusa-1

Sonda Sokół wędrowny (jap. Hayabusa) wystartowała w kierunku planetoidy Itokawa w maju 2003 r. Do celu swojej podróży dotarła nieco ponad dwa lata później. W trakcie swojej misji przy planetoidzie sonda dwukrotnie lądowała na jej powierzchni w celu pobrania próbek materii. Niestety w obu przypadkach próby zakończyły się niepowodzeniem. Zasobnik, w którym powinny znaleźć się próbki, dotarł na Ziemię w 2010 r. Znaleziono w nim łącznie około 1500 ziaren pyłu z powierzchni planetoidy. Dzisiejsze wyniki opierają się na analizie jednego z nich.