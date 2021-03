PS Plus na rok taniej o 25 proc. Jeśli skończył ci się abonament, to świetna okazja do zakupu

Sony przygotowało promocję dla wszystkich posiadaczy konsol PlayStation, którym wygasł abonament PS Plus. Nowi i powracający subskrybenci mogą wykupić roczną usługę za 180 zł.

Możliwość grania online, przechowywanie stanów zapisu w chmurze oraz comiesięczny katalog gier do pobrania to główne powody, dla których użytkownicy konsol PlayStation kupują abonament PS Plus. Osoby posiadające platformę PlayStation 5 mają jeszcze dodatkowy powód: pokaźną kolekcję świetnych gier na start, w formie PS Plus Collection.

Sony przygotowało promocję na PS Plus. Roczny abonament jest tańszy o 25 proc.

Większość z nas poluje na promocje, dzięki której PS Plus na 12 miesięcy kosztuje około 150 - 160 zł. Jeśli jednak subskrypcja skończyła ci się właśnie teraz i rozglądasz się za jakąkolwiek obniżką ceny, trafiłeś na dobry moment. Rok abonamentu PS Plus kosztuje aktualnie 180 zł. Usługę kupimy bezpośrednio z platformy cyfrowej dystrybucji PS Store uruchamiając konsolę lub dokonując zakupu z poziomu przeglądarki internetowej.

Atrakcyjna oferta jest przeznaczona wyłącznie dla tych użytkowników, którzy nie mają aktywnego abonamentu. Jeśli wciąż posiadasz kilka wykupionych miesięcy, spokojnie - najprawdopodobniej uda ci się dotrwać do kolejnej promocji. Aktualna oferta jest za to świetnym rozwiązaniem dla tych graczy, którzy PS Plusa potrzebują tutaj i teraz. Chociażby po to, aby zgarnąć świetną kolekcję gier od zaraz na marzec 2021 r.

Promocja na PS Plus potrwa do 23 marca 2021 r.

Potem roczny abonament do kupienia z poziomu PS Store wróci do swojej standardowej ceny, wynoszącej 240 zł. Jeśli zdecydujecie się odwiedzić PS Store, pamiętajcie również, że od dzisiaj możecie już zgarnąć darmowe Horizon Zero Dawn z okazji inicjatywy Play At Home, a także dziewięć innych gier. Wszystko bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Sony nie wymaga nawet abonamentu PS Plus.