Amerykański milioner chce zbudować na pustyni autonomiczne miasto oparte na blockchainie

Pomysł ten należy do Jeffa Bernsa, milionera, który wzbogacił się na kryptowalutach i założyciela firmy Blockchains LLC. Berns chce zbudować miasto, które funkcjonowałoby w oparciu o technologię blockchain.

Brzmi niedorzecznie, ale władze Nevady są w stanie zgodzić się na pomysł milionera. Blockchainowe miasto mogłoby otrzymać te same uprawnienia, które posiadają tamtejsze hrabstwa. Do tego, jeśli Berns otrzymałby zgodę na stworzenie specjalnej strefy innowacyjnej, w połączeniu z uprawnieniami hrabstwa mógłby decydować o nakładaniu nowych podatków i tworzyć sądy na terenie swojej krypto-utopii.

– Propozycja ta może całkowicie zrewolucjonizować rynek technologiczny i politykę państw wobec prywatnych przedsiębiorstw. Kryptowaluty i aktywa cyfrowe to przyszłość funduszy inwestycyjnych i gospodarki. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości – komentuje Jarosław Stankiewicz dla Rzeczypospolitej, członek zarządu platformy handlowej Geco.one.