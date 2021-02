Samsung robi aplikacje na Windowsa dla posiadaczy smartfonów Galaxy

W ofercie Samsunga pojawiło się nowe oprogramowanie. Tym razem nie są to mobilne programy na Androida, ale desktopowe aplikacje na Windowsa, dzięki którym smartfony Galaxy będą się lepiej integrować z komputerami z systemem Microsoftu.

Samsung i Microsoft współpracują ze sobą już od lat. Efektem tej komitywy jest m.in. obecność pakietu Office oraz innych aplikacji firmy z Redmond na smartfonach z rodziny Galaxy. Oprócz tego lider rynku mobilnego rozwija swoje oprogramowanie desktopowe, dzięki któremu Windows potrafi się integrować z telefonami tej koreańskiej firmy. Na tym jednak nie koniec.

Samsung wydaje nowe aplikacje na Windowsa

Już wcześniej aplikacja Twój telefon w systemie Windows 10 dawała dodatkowe możliwości posiadaczom smartfonów Samsunga, a teraz pojawią się trzy dodatkowe aplikacje, które tę integrację pogłębią. Są nimi Quick Share, Samsung Free oraz tajemnicze Samsung O.

Pierwsza z aplikacji, czyli Quick Share, nosi taką samą nazwę jak funkcja obecna w smartfonach Samsunga z nakładką One UI 2.0 lub nowszą. Ułatwia ona dzielenie się treściami z użyciem Wi-Fi Direct pomiędzy urządzeniami mobilnymi.

Wgranie aplikacji Quick Share na komputer z Windowsem pozwoli przesyłać pliki pomiędzy smartfonami i tabletami oraz komputerami (co ma działać podobnie jak w przypadku sprzętów Apple’a i funkcji AirPlay).

Druga z aplikacji, czyli Samsung Free, to następca Samsung Daily.

Samsung Daily był strumieniem wiadomości obecnym na lewym pulpicie na smartfonach z nakładką Samsung One UI. Co prawda w urządzeniach z linii Galaxy S21 zastąpił ją panel wiadomości przygotowanych przez Google’a, ale nadal można się dostać do niego z poziomu aplikacji, która dostanie teraz wersję desktopową, by i tam mieć dostęp do tych samych treści.

O trzecim programie, czyli Samsung O, wiemy jak na razie najmniej. Wygląda na to, że będzie on czymś podobnym do Samsung Free, ale na więcej informacji na jego temat musimy jeszcze poczekać. Możliwe, że to jakaś testowa usługa, która zostanie wygaszona lub projekt, który jest dopiero na bardzo wczesnej fazie rozwoju.

Warto przy tym dodać, że Samsung nie jest jedynym producentem telefonów, który dba o to, by jego smartfony były zintegrowane z Windowsem. Swoje własne rozwiązania tego typu ma m.in. Huawei, a nawet Apple wydał aplikację iCloud z myślą o posiadaczach iPhone’ów, którzy korzystają z systemu Microsoftu.