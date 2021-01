Powstanie polska konstelacja satelitów obserwujących Ziemię. Właśnie ruszyły prace

Choć na co dzień śledzimy poczynania globalnych graczy w przestrzeni kosmicznej, to nie powinniśmy zapominać o własnym podwórku, na którym też się sporo dzieje. Dzisiaj w Centrum Wystawienniczym G2A Arena w Jasionce podpisany został list intencyjny, który ma prowadzić do powstania klastra kosmicznego na Podkarpaciu.

Dokumenty podpisane dzisiaj przez przedstawicieli województwa podkarpackiego, firmy EXATEL S.A., Politechniki Rzeszowskiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu to początek całej palety działań, których wspólnym mianownikiem jest intensywna rozbudowa krajowych kompetencji w obszarze technologii kosmicznych i technik satelitarnych. Co ważne, w działania te włączeni będą zarówno przedstawiciele sektora komercyjnego, jak i naukowego. Tylko takie działania mają szansę powodzenia.

Instytucje, które dzisiaj podpisały pismo, będą wspólnie dążyły do stworzenia z pomocą Ministerstwa Obrony Narodowej Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi. Co to oznacza? Mówiąc najprościej, stworzenie pierwszej polskiej konstelacji satelitów obserwacyjnych.

Polskie satelity do obserwacji Ziemi

Docelowo taka konstelacja może dostarczać podmiotom publicznym unikalne dane satelitarne, które z kolei będą mogły być wykorzystywane do prognozowania zagrożeń dla środowiska, ale także dla lepszego i skuteczniejszego planowania działań mających na celu ochronę środowiska i klimatu.

Ostatnie lata to intensywny rozwój nie tylko w zakresie wynoszenia ładunków na orbitę, ale także miniaturyzacji satelitów. Oba te aspekty doprowadziły do znaczącego obniżenia kosztów produkcji i utrzymania systemów satelitarnych. Mimo to jak na razie Polska nie posiada własnej konstelacji satelitów obserwujących Ziemię. Podpisane dzisiaj dokumenty mają na celu zmianę tego stanu rzeczy i dogonienie krajów o porównywalnej wielkości.

Pandemia COVID-19 pokazała nam jeszcze wyraźniej, jak ważna jest stabilna i bezpieczna łączność oraz wysoka jakość danych. Zarówno dla sektora publicznego, biznesu, ale też zwykłych użytkowników. Dlatego utworzenie Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi wpisuje się w polską rację stanu. Wyniesienie w przestrzeń kosmiczną mikrosatelit będzie miało zastosowanie także dla naszego wojska. Cieszę się, że w projekt zaangażował się EXATEL - Spółka pod skrzydłami Ministerstwa Aktywów Państwowych, która jest sprawdzonym dostawcą usług telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, a także twórcą rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. W Ministerstwie Aktywów Państwowych mocno wspieramy inicjatywy rozwoju polskich kompetencji w tych dziedzinach – powiedział Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Firma EXATEL także stawia na rozwój łączności satelitarnej na rynku usług telekomunikacyjnych.

Od kilku lat świadczymy usługi łączności satelitarnej dla instytucji publicznych. Widzimy duży i rosnący potencjał tego rynku. Dlatego pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy o budowie huba satelitarnego z funkcją kontroli misji. Dzięki niemu będziemy w stanie realnie wykorzystywać potencjał tworzonych w ramach klastra kosmicznego rozwiązań. W efekcie nasze usługi będą dostępne nie tylko dla sektora komercyjnego, ale również dla administracji publicznej czy też wojska – podkreśla Rafał Magryś, wiceprezes zarządu EXATEL.

Cały projekt Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi jak i tworzony dzisiaj klaster kosmiczny mogą w przyszłości pozytywnie wpłynąć na rozwijający się rynek technologii kosmicznych i technik satelitarnych na Podkarpaciu, ale także i w całej Polsce. Dzięki takiemu systemowi Polska stanie się niezależna od innych krajów w zakresie pozyskiwania danych satelitarnych, a to z kolei pozwoli na tworzenie nowych miejsc pracy i nowych usług opartych o dane z satelitów obserwacyjnych.