Myślisz, że informatycy nie mają poczucia humoru? Zobacz te dokumenty RFC

RFC, Request for Comments, to teoretycznie, zgodnie z nazwą, memoranda typu „prośba o komentarz”. Teoretycznie, bo w praktyce ten rodzaj dokumentu opisujące różnorakie standardy i protokoły sieciowe.

W rzeczywistości większość ważnych i używanych na co dzień protokołów, standardów oraz formatów jest zdefiniowanych w którymś z dokumentów RFC. Programiści, implementując oprogramowanie, i inżynierowie, projektując sprzęt, muszą dbać o zgodność z odpowiednimi RFC.

Pierwszy dokument RFC powstał w 1969 r. w łazience w akademiku Uniwersytetu Kalifornijskiego. Opisywał koncepcję host software.

Możemy z powodzeniem założyć, że każdy standard, z jakim się zetknęliśmy, ma swój RFC: ma go standard przesyłania wiadomości e-mail, ma protokół HTTP z rozszerzeniami, ma go FTP oraz JSON. Zgodność z tymi standardami jest wiążąca w przypadku wątpliwości.

Brzmi poważnie, prawda? Jednak co jakiś czas powstają żartobliwe RFC, mające formę poważnego dokumentu. Publikowane są zazwyczaj pierwszego kwietnia - w dniu, w którym żarty uchodzą na sucho.

Oto kilka z nich

RFC 1097 - TELNET SUBLIMINAL-MESSAGE option

Protokół opisujący możliwość wysyłania informacji skierowanych do podświadomości. Mają one być wyświetlone w bardzo krótkim czasie na ekranie odbiorcy i zniknąć. Nawiązuje to do mitu, że w ten sposób można przekazywać podświadome sugestie.

RFC 1149 - Standard for the transmission of IP datagrams on Avian Carriers

Standard opisujący przesyłanie pakietów internetowych poprzez gołębie pocztowe. Standard doczekał się kilku rozszerzeń (np. dodających kontrolę błędów) oraz… oficjalnej implementacji. Implementacja pod nazwą CPIP (Carrier Pidgeon Internet Protocol) została następnie przetestowana. Za pomocą dziewięciu gołębi wysłano dziewięć pakietów ping i uzyskano 55% straconych pakietów (pięć z nich dotarło na czas).

RFC 1776 - The Address is the Message

W tym RFC autor nawołuje do wypełnienia całości pakietu wysyłanego przez sieć przestrzenią adresową. Tym sposobem nie pozostawia się ani jednego bajta na treść pakietu, co ma być ostateczną implementacją bezpiecznej komunikacji.

RFC 2324 - Hyper Text Coffee Pot Control Protocol (HTCPCP/1.0)

Protokół opisujący kontrolę nad zdalnym ekspresem do kawy. Został on zaimplementowany w inteligentnych ekspresach tym samym przestając być żartobliwym RFC i stając się „poważnym”.

RFC 2795 - The Infinite Monkey Protocol Suite (IMPS)

Dokument opisuje protokół zarządzający potencjalnie nieskończoną liczbą małp piszących na maszynach do pisania. Nawiązuje to do powiedzenia, że tego typu zbiorowisko naczelnych prędzej czy później napisze dzieła Shakespeare’a. Protokół przyda się, gdy ktoś będzie chciał do sprawdzić empirycznie.

RFC 4824 - The Transmission of IP Datagrams over the Semaphore Flag Signaling System (SFSS)

Dokument zawiera propozycję protokołu transmisji danych za pomocą flag sygnałowych. Jest to całkiem przydatny dokument np. w momencie inwazji zombie.

Czasami pierwszy kwietnia był pomijany przez twórców dokumentacji, a czasami powstaje kilka RFC w jednym roku. Wynika to z otwartego sposobu tworzenia dokumentów tego typu. Wszystkie jednak dowodzą, że specjaliści IT mają swoje, często pokręcone, poczucie humoru.