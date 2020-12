Rozwiązanie quizu. Komputer Microsoft Surface Laptop Go wędruje do...

Dziękujemy czytelnikom Spider's Web za wzięcie udziału w quizie wiedzy o Windowsie, w którym do wygrania był Microsoft Surface Laptop Go. Gratulujemy Renacie zwycięstwa i mamy nadzieję, że nagroda będzie jej służyła dobrze przez wiele lat.

Jeśli nie wygrałeś w konkursie, nie rozpaczaj - jest wiele świetnych laptopów z Windowsem, z których możesz wybrać coś dla siebie. Może właśnie jeden z tych sprzętów znajdziesz pod choinką? Poniżej przedstawiamy nasze rekomendacje.

Windows 10 to najczęściej używany na świecie system operacyjny na komputerach osobistych. Co miesiąc aktywnie korzysta z niego 1 miliard ludzi na całym świecie, a typy urządzeń z Windows 10 wprost nie sposób zliczyć. Postanowiliśmy jednak podjąć wyzwanie i wybraliśmy 5 laptopów odpowiadających na różne aspekty życia. W końcu przecież preferencje studentów, zapalonych graczy czy pracowników kreatywnych są zupełnie inne. A oto zwycięzcy:

Dla młodych-kreatywnych: Lenovo Ideapad Creator 5

Na początek kariery w firmie albo na początek własnego biznesu polecamy linię laptopów Lenovo Ideapad Creator 5. Urządzenie jest lekkie, można je łatwo przenosić i dzięki temu pracować, gdzie nam się żywnie podoba. Bateria wytrzymuje do 11 godzin, dlatego nie jesteś skazany na biuro albo kawiarnię, a antyrefleksyjny ekran fullHD o przekątnej 14 cali pozwala pracować również na słońcu.



Alternatywy:

ACER Aspire 5

ASUS Vivibook S (S533/M533)

HP Envy, DELL Latitude 15 3510

Na wykład i na bitwy online: ASUS TUF Gaming FA506

Notebook ASUS TUF Gaming FA506 świetnie sprawdzi się na wykładach i w przerwach między wykładami. Przede wszystkim chodzi tu o bardzo wydajny laptop, który nie jest przeznaczony tylko do grania, ale również do realizacji bardziej skomplikowanych zadań akademickich. Wydajność gwarantuje 6-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 5, karta graficzna GeForce GTX 1650 Ti, 8 GB RAM i dysk SSD na 512 GB. Dzięki podświetlanej klawiaturze i ekranie o częstotliwości 144 Hz żaden wróg przed Tobą się nie schowa, ani nie ominie Cię żaden aktualnie omawiany temat. A to wszystko w solidnej obudowie z czarną pokrywą z poliwęglanu.



Alternatywy:

ACER Nitro 5

HP Pavilion Gaming

DELL Inspiron 13 7306

LENOVO Legion 5

Dla profesjonalistów: HP EliteBook 840 G7

HP EliteBook 840 G7 zadowoli każdego menadżera gdy tylko po raz pierwszy trafi na stół –⁠ zachwyca precyzją wykonania obudowy z metalu. Ale oczywiście liczy się wnętrze, a tam? Wydajny procesor Inter Core i5 10. generacji i zintegrowana karta graficzna Intel UHD z SSD 256 GB, które zadbają o szybki start. EliteBook nie zapomina o bezpieczeństwie. Technologia BIOSphere zapewnia lepszą ochronę firmware i chroni przed atakami czy przypadkowymi błędami, które mogą zagrozić BIOS.



Alternatywy:

ACER Swift 5

ASUS Zenbook 13

14 (UX325, UX425)

DELL Vostro 15 5501

LENOVO X1 Fold

Zdalna praca, zdalna szkoła: Acer Swift 3

Swift 3 firmy Aceru odpowiada na problemy dzisiejszych czasów, kiedy nie można chodzić do pracy, dzieci nie mogą chodzić do szkoły i wszyscy potrzebują podłączać się zdalnie. To kompaktowe urządzenie waży jedynie 1,19 kg i ma 15,95 mm grubości, dlatego w zasadzie wszędzie można podłączyć się do szkoły i biura. Pomaga w tym również wytrzymała bateria, która starcza nawet na 12 godzin. Urządzenie jest dostępne w szerokiej palecie kolorów i konfiguracji, z pamięcią nawet do 16 GB i SSD o pojemności 512 GB, więc zadowoli nawet tych najbardziej wymagających użytkowników.



Alternatywy:

ASUS Laptop (E410, X509, X409, X415)

DELL Inspiron 14 2in1 5406

LENOVO Ideapad 5 15

Dla wymagających graczy: Dell AlienWare Area 51

Marka AlienWare od zawsze była kojarzona z kosmicznymi niemalże osiągnięciami i rozwiązaniami, które pozwalają grać w najbardziej wymagające tytuły z najdrobniejszymi szczegółami. Zresztą już sam ich slogan dla Dell AlienWare Area 51 sugeruje: „moc komputera stacjonarnego skryta w laptopie”. I jest to najszczersza prawda. Karta graficzna to luksusowa GeForce RTX 2080 Super, obsługująca ray-tracing, co wnosi do najnowszych gier nowy poziom realizmu i wykorzystania światła. I tak jak w komputerze stacjonarnym również w tym laptopie można wymienić procesor lub grafikę w momencie wejścia na rynek bardziej wydajnej wersji.



Alternatywy:

ACER Predator Helios

ASUS Strix Scar (G532, G732)

HP Omen 15

LENOVO Legion 7

*Materiał powstał we współpracy z marką Microsoft.