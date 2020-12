Biedronka rozszerza swoją ofertę dla graczy i wprowadza cztery nowe gamingowe produkty

Biedronka rozszerza swoją ofertę sprzętu dla graczy marki Dragon Breath. Do zestawu 3 w 1 dołączają: mysz, klawiatura membranowa, gamepad oraz słuchawki.

Największym wyróżnikiem tych sprzętów jest ich niska cena, co na pewno przełoży się na ich sprzedaż. A my przyjrzyjmy się tej ofercie

Dragon Breath - klawiatura dla graczy

To jeden z ciekawszych sprzętów w biedronkowej ofercie dla graczy. 112 klawiszy, które producent opisuje jako semimechaniczne wciska się bardzo przyjemnie. Na pierwszy rzut oka (albo dotyk palca), ktoś może pomyśleć nawet że to w pełni mechaniczna klawiatura.

Miłym akcentem jest również dość szeroka podstawka na nadgarstki (co w przypadku klawiatur dla graczy powinno być standardem, a nie jest) i miłe dla oka, cztery tryby podświetlenia całej konstrukcji. Do tego dochodzą oczywiście przyciski do sterowania multimediami i antighosting, który radzi sobie z 19 klawiszami. Producent deklaruje, że żywotność każdego klawisza wynosi 10000000 kliknięć. Klawiatura kosztuje 79,90 zł.

Mysz gamingowa

Zacznijmy od regulowanej czułości, z 6-stopniowym zakresem regulacji. Maksymalnie sensor radzi sobie z obslugą rozdzielczości 6400 dpi, pozostałe dostępne wartości to: 4800, 3200, 2400, 1600 i 800. Zmiany dokonuje się oczywiście dedykowanym przyciskiem. Drugi dedykowany przycisk odpowiada za tryb podświetlenia, których jest tutaj aż 7. Dla gracza pozostaje 5 przycisków (w tym jeden w rolce). Do tego dochodzi jeszcze ergonomiczny kształt całej konstrukcji, dzięki której mysz dość dobrze leży w dłoni. Mysz można kupić za 49,99, ale uwaga - tyle samo w promocji można zapłacić za parę w postaci myszki i pada do gier. Polecam ten drugi wariant.

Gamepad do komputera i smartfona

Kolejna pozycja na liście sprzętu dla graczy w ofercie biedronki. Największym plusem tego kontrolera jest oczywiście współpraca ze smartfonami działającymi pod kontrolą systemów Android i iOS. Sam gamepad wyposażony jest w 2 gałki analogowe, 4 przyciski funkcyjne, 4 przyciski akcji, 2 przyciski nawigacyjne i jeden do wyboru trybu.

W pudełku znajdziemy też całkiem wygodny uchwyt na telefon, mocowany do kontrolera. Co ciekawe, gamepad został wyposażony w akumulator o pojemności 400 mAh, ładowany za pomocą złącza microUSB, co oznacza że zamiast kupować setki opakowań z bateriami, kontroler możemy wygodnie naładować. Kontroler kosztuje 49,99 zł, ale o wiele bardziej opłacalnym manewrem jest kupienie go w parze z myszką Dragon Breath. Za taki komplet zapłacicie wtedy również 49,99 zł.

Słuchawki dla graczy

To dość tanie i wygodne słuchawki nauszne z odpowiednio dużymi nausznikami i wbudowanym mikrofonem. Jednym słowem: klasyka gatunku, która zapewne podbiłaby wszystkie kafejki internetowe, gdyby takowe jeszcze istniały. Z bonusów mamy tu jeszcze podświetlenie RGB oraz regulację głośności wbudowanym w lewą słuchawkę pokrętłem. Wykorzystane w tej konstrukcji głośniki legitymują się 50-milimetrową średnicą i impedancją 32 ohm i całkiem nieźle nadają się do strzelania. Słuchawki kosztują 79,90.