Nie czekaj na iPhone'a 12. iPhone 11 i iPhone XR są dziś dostępne w świetnych promocjach

Jeśli zastanawiasz się, którego iPhone’a 12 wybrać - wstrzymaj się. Starsze modele kupisz teraz w świetnych cenach.

Już jutro zadebiutuje iPhone 12 w czterech smakach: iPhone 12 Mini (5,4”), iPhone 12 (6,1”), iPhone 12 Pro (6,1”) oraz iPhone 12 Pro Max (6,7”). Wszystkiego na ich temat możecie dowiedzieć się z naszych tekstów, a już teraz zapraszamy na wspólne oglądanie premiery we wtorek, 13.10.2020 r. o godzinie 19:00.

Jest jeszcze trochę czasu na namysł, który model wybrać, gdyż nie pojawią się one w sprzedaży od razu: iPhone 12 i 12 Pro trafią do sklepów najpewniej 24 października, zaś iPhone 12 Mini i iPhone 12 Pro Max - dopiero w drugiej połowie listopada.

Warto więc zastanowić się, czy nie lepiej kupić któryś ze starszych modeli. Bo te już teraz możemy nabyć w świetnych promocjach.

iPhone w promocji - sklepy wyprzedają się ze starszych modeli.

W sieciach sklepów Euro RTV AGD, Media Expert i Media Markt znajdziemy dziś fantastyczne promocje na iPhone’a 11 oraz iPhone’a XR.

W Media Expert iPhone 11 128 GB kosztuje tylko 3299 zł. Normalna cena to około 3700 zł.

Media Markt z kolei oferuje iPhone’a 11 w wariancie 64 GB za 2999 zł. To blisko 500 zł taniej niż regularna cena.

W Euro RTV AGD możemy zaś kupić iPhone’a XR 64 GB w kolorze żółtym za 2499 zł. Warunkiem jest wpisanie przy zakupie kodu STREFAAPPLEHD. Liczba sztuk w promocji jest ograniczona.

iPhone XR jest także dostępny w Media Markt, tym razem w wariancie 256 GB za 2859 zł. Za tę pojemność to kapitalna cena.

iPhone XR czy iPhone 11 - który model wybrać?

Obydwa smartfony Apple’a są pod wieloma względami bliźniaczo podobne. Mają ten sam ekran, równie dobry akumulator i niemal identyczną obudowę. Kluczowa różnica leży w podzespołach i zastosowanych aparatach. iPhone XR napędzany jest przez procesor Apple A12 Bionic i 3 GB RAM-u, podczas gdy iPhone 11 ma procesor A13 Bionic i 4 GB RAM-u. Od strony codziennego użytkowania niewiele się zmienia, ale mocniejszy procesor umożliwia zastosowanie dodatkowych tricków w aparacie, chociażby Smart HDR czy najlepszej na rynku stabilizacji wideo.

iPhone 11 ma też o jeden aparat więcej od iPhone’a XR. iPhone XR ma tylko jeden sensor 12 Mpix z obiektywem szerokokątnym, zaś iPhone 11 oferuje do tego 12-megapikselowy aparat z obiektywem ultrawide.

Obydwa niestety mają też wyświetlacze pokryte szkłem, które rysuje się od samego patrzenia, więc do obydwu polecam natychmiastowy zakup szkła hartowanego i etui.

Jako zadowolony posiadacz iPhone’a 11 od dnia premiery gorąco polecam dopłatę do nowszego modelu, zwłaszcza w wariancie 128 GB. W redakcji mamy jednak także dwa iPhone’y XR i obaj ich posiadacze są z nich bardzo zadowoleni, więc decydując się na starszy model również kupujemy świetny smartfon.

iPhone w Black Friday - będzie jeszcze taniej.

Tym, którzy wolą wstrzymać się z decyzją do premiery iPhone’a 12 we wszystkich wersjach, gorąco polecam poczekać jeszcze troszkę - do tegorocznego Czarnego Piątku. W tym roku Black Friday wypada 27 listopada i można liczyć, że o ile nowy iPhone 12 raczej nie będzie przeceniony, tak być może uda się kupić ubiegłoroczne iPhone’y w jeszcze lepszych cenach.

Mowa zarówno o iPhonie 11, jak i o iPhone’ach 11 i 11 Pro Max, które dziś trudno znaleźć w obniżonej cenie, a które z pewnością potanieją po premierze swoich następców.

Na pełne porównania obydwu generacji przyjdzie czas po premierze nowych smartfonów Apple’a, ale bazując na tym, co już teraz wiemy o iPhonie 12, niewiele stracisz, decydując się na starszy model. Można tylko zyskać co najmniej kilkaset zaoszczędzonych złotówek.



