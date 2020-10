Jeżeli twoje niezbyt tanie AirPods Pro co chwila emitują trzaski i wyłączają system ANC to nie jest to twoja wina. Do obrotu trafiła wadliwa partia słuchawek. Będziemy mogli wymienić sprzęt na nowy bez żadnych opłat.

Zdarzyło wam się kiedyś kupić produkt, uwielbiać go – a więc i dbać o niego jak należy – a i tak w pewnym momencie ten się psuje bez wyraźnego powodu? To uczucie zna pewna grupa posiadaczy słuchawek AirPods Pro. Pewna część wyprodukowanych słuchawek miewa problemy z, wygląda na to, utrzymaniem połączenia z telefonem. Pojawiają się głośne trzaski, a system wyciszania szumów wariuje.

Apple po przeprowadzeniu dochodzenia potwierdza, że wprowadził na rynek niewielką liczbę wadliwych słuchawek. Nie są to przy tym żadne AirPods Pro wyprodukowane po październiku bieżącego roku.

Trzaski i szumy w Apple AirPods Pro. Ruszył darmowy program wymiany.

Apple nie podał przyczyny ani żadnego wyjaśnienia na temat usterki. Potwierdził tylko, że problem w istocie występuje i że klientom należy się wymiana sprzętu na nowy. Rzeczona wymiana nie obejmuje przedłużenia gwarancji, a jedynie samą zamianę sprzętu na nowy. Przy czym mogą to być dwie słuchawki lub tylko ta jedna, wadliwa. Słuchawki – jeśli występuje w nich rzeczony problem – można wymienić w czasie maksymalnie dwóch lat od zakupu.

Wymiany można dokonać za pośrednictwem oficjalnego sklepu Apple’a oraz u oficjalnego partnera bądź resellera firmy. Apple zachęca do kontaktu z pomocą techniczną, gdzie poszkodowani klienci mają otrzymać wszelką pomoc i instrukcje.

AirPods Pro niebawem mają istotnie zmienić swoją formę. Miejmy nadzieje, że przy projektowaniu tej nowej wyciągnięte zostaną wnioski z niedociągnięć bieżącej generacji. Choć bieżąca generacja i tak nam się bardzo podoba.