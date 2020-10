AirPods Pro z zupełnie nowym wyglądem. Tańszy model też doczeka się liftingu

Według niepotwierdzonych informacji rodzinę słuchawek AirPods czekają spore zmiany. Model AirPods Pro ma zostać gruntownie przeprojektowany. Zwykłe AirPods nie zostaną zapomniane.

Według informacji zdobytych przez Bloomberga w przyszłym roku pojawią się dwa nowe modele słuchawek AirPods. Odświeżona zostanie tańsza linia słuchawek, a do sprzedaży trafią także AirPods Pro drugiej generacji. Pierwsze z nich mają pojawić się w pierwszej połowie przyszłego roku. O dacie premiery drugich Bloomberg na razie nie pisze nic.

AirPods wylansowały modę na nowe wzornictwo słuchawek. AirPods Pro staną się bardziej konserwatywne.

To ma być trzecia już generacja słuchawek AirPods. Ich charakterystyczne wzornictwo pozostanie niezmienione: nadal z uszu ich użytkowników wystawać będą łatwo rozpoznawalne podłużne elementy. To jednak nie oznacza, że nie zmieni się nic. Podobno nowe AirPodsy będą miały znacznie wydłużony czas pracy na akumulatorze. Trzecia generacja ma być również wyposażona w wymienne końcówki, co ma ułatwić dopasowanie się do większej liczby uszu.

Więcej zmian czeka AirPods Pro. Te mają pozbyć się rzeczonego podłużnego elementu i przybrać mniej wymyślną formę, określaną umownie jako beans (fasolki). A więc mają przypominać nieco takie słuchawki jak Galaxy Buds. Nie wiemy nic na temat innych zmian, przynajmniej na razie.

Apple AirPods i Apple AirPods Pro – ceny bez zmian.

Oba modele mają być wyposażone w nowe układy do łączności bezprzewodowej, co ma zapewnić im stabilniejsze połączenie oraz zwiększyć ich sprawność energetyczną. Na szczęście ich ceny mają pozostać bez zmian. Na dziś AirPods to wydatek od 800 zł, zaś AirPods Pro kosztują 1,25 tys. zł.

Warto też mieć na uwadze, że krążą plotki o trzecim członku rodziny AirPods. Chodzi o AirPods Studio, a więc profesjonalne słuchawki nauszne wyposażone w układ łączności U1.