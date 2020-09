Nowe lampy i panele światła ciągłego z serii GlareOne LED mają spore możliwości, ale rozsądną cenę.

Kiedyś lampy światła stałego kojarzyły się z wielkimi produkcjami filmowymi albo dla kontrastu - ze zdjęciami produktowymi na białym tle, czyli tzw. packshotami. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Nie tylko wybór lamp światła stałego jest dużo większy, ceny rozsądniejsze, ale i zapotrzebowanie na tego typu produkty spore. Dlaczego?

Chociażby ze względu na youtuberów, którzy często sięgają po tego typu lampy. Poza tym coraz większa grupa fotografów uczy się filmowania, stając się tzw. hybrid shooters. I nie chodzi o łowców hybryd, ale uniwersalnych, nowoczesnych twórców, którzy potrafią zarówno fotografować, jak i nagrywać rozsądne materiały wideo.

To właśnie do takich osób kierowane są nowe produkty firmy GlareOne. Do sprzedaży w naszym kraju trafiły nowe lampy ciągłego wykorzystującego technologię LED, które zwracają na siebie uwagę nie tylko możliwościami, ale i rozsądną ceną i trzyletnią gwarancją.

GlareOne LED 600D oraz LED 1500: uniwersalne lampy na wiele okazji

Pierwsza grupa to dwie uniwersalne lampy GlareOne LED 600D oraz LED 1500 z mocowaniem do modyfikatorów światła typu Bowens. Można do nich stosować przeróżne akcesoria, takie jak softboxy, strumienice oraz czasze. Nie zabrakło także mocowania do parasoli, które są zintegrowane z uchwytem statywowym.

Mniejsza z dwójki, GlareOne LED 600D, ma moc 60 W. Jej cechą charakterystyczną jest możliwość zasilania za pomocą akumulatorów NP-F, popularnych wśród filmowców i fotografów. Ma także oczywiście opcję zasilania za pomocą przewodu podpiętego do gniazda sieciowego. Lampa oferuje też wysoki współczynnik reprodukcji kolorów CRI >96.

Z kolei GlareOne LED 1500 to lampa o mocy aż 150 W, co daje ekwiwalent lampy halogenowej 1500 W. To sprawia, że jest uniwersalna — można z niej korzystać przy różnych kadrach, zarówno do fotografii, jak i nagrywania filmów.

Dodatkowo jej obudowa oraz mocowanie zostały wykonane z metalu, dzięki czemu lampa poradzi sobie ze sporym obciążeniem, np. dużych modyfikatorów światła średnicy 150 cm, dających piękne, miękkie światło, cenione przez wielu twórców. Wbudowany odbiornik radiowy umożliwi zdalne sterowanie mocą światła.

GlareOne LED Panel 12/20 BiColor — panele LED dla fotografów i filmowców

Druga linia produktów to panele LED, które dostępne będą w dwóch wersjach: o mocy 12 i 20 W ze współczynnikiem CRI >95. Obie lampy mają zasilacz sieciowy, ale są stworzone także do pracy z akumulatorami NP-F, co znaczy, że można z nich korzystać bezprzewodowo.

Lampy GlareOne LED Panel są panelami typu BiColor, a zatem mają możliwość zmiany nie tylko mocy oświetlenia, ale także jego temperatury barwowej. Jest to istotne zwłaszcza z punktu widzenia osób, które będą chciały zastosować dodatkowe oświetlenie na planie zdjęciowym poza studiem, gdzie światło zastane niekonieczne jest światłem słonecznym. To również ciekawe urozmaicenie dla twórców chcących uzyskać kreatywne efekty, np. przy popularnych dwukolorowych portretach. Panele 12 i 20 posiadają różny zakres regulacji temperatury barwowej i są to odpowiednio przedziały: 2700-6000K i 2700-6500K.

Wielkość obu lamp jest niemal identyczna. GlareOne LED Panel 12 oraz LED Panel 20 różnią się natomiast budową i mocą.

GlareOne LED Panel 12 jest lampą, w której zastosowano wbudowany na stałe biały dyfuzor rozpraszający światło. Panel jest lekki, bardzo płytki i kompaktowy, dają zarazem miękkie światło. Dzięki temu w większości wypadków nie jest konieczne stosowanie żadnych dodatkowych nasadek imitujących softboxy.

GlareOne LED Panel 20 jest wersją o budowie „tradycyjnej” o tych samych rozmiarach, ale znacznie większej mocy. Model ten ma też wbudowane wrota, które pozwalają lepiej kontrolować to, w jaki sposób światło rozchodzi się po oświetlonej scenie.

Nowe lampy GlareOne LED: ceny oraz dostępność

Lampy GlareOne LED są już dostępne w sprzedaży. Oto sugerowane ceny detaliczne:

GlareOne LED 600D 699 zł

GlareOne LED 1500 1399 zł

GlareOne LED Panel 12 BiColor 199 zł

GlareOne LED Panel 20 BiColor 369 zł