Matura 2020 – sprawdź wyniki, póki serwery działają

Jak wam poszły matury 2020? Informujemy, gdzie szukać informacji o egzaminie. Warto zachować spokój – dziesiątki tysięcy maturzystów istotnie obciąża państwowe serwery, więc te w każdej chwili mogą ulec awarii.

To już ostatni etap. Po egzaminie przyszedł czas na sprawdzenie, jak nam poszło. Wszak matura to nie tylko dokument potwierdzający stopień naszego wykształcenia, ale również – przynajmniej dla pewnej części absolwentów szkół średnich – przepustka na uniwersytet, akademię lub politechnikę.

Przyszła więc ta sądna chwila. Już niedługo na serwerach komisji pojawią się wasze wyniki. Radzimy zachować spokój – rzeczone serwery będą musiały wytrzymać napór tysięcy uczniów ciekawych swojej przyszłości. Należy się spodziewać tymczasowych awarii. Póki co, wszystko działa, jak należy.

Matury 2020 – gdzie sprawdzić wyniki?

Wyniki matur na rok 2020 zostaną opublikowane o godzinie 9:00. Będą dostępne na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Wyniki nie będą publiczne – każdy, by móc sprawdzić swoje, będzie musiał podać dane logowania. Są to numer PESEL (login) oraz hasło otrzymane w szkole. Jeżeli z jakiegoś powodu hasło zostało zagubione, nie mamy innego wyjścia jak zwrócić się do szkoły po nowe.

Matura 2020 – jak wam poszło?

Aby zdać egzamin dojrzałości w kryterium podstawowym, należy uzyskać nie mniej niż 30 proc. możliwych do zdobycia punktów. Matura rozszerzona pozbawiona jest kryterium punktowego – wystarczy podejść do testu rozszerzonego, by egzamin został uznany za zdany.