LG Velvet jest smartfonem wyjątkowym nie tylko na tle innych sprzętów tego producenta, ale także na tle innych smartfonów w swojej klasie. Oto cztery cechy, które wyróżniają go z tłumu.

Pomimo kilku pomniejszych niedoskonałości LG Velvet to zaskakująco udany smartfon. Zupełnie nieprzypominający innych urządzeń ze średniej półki, którymi dotąd raczyło nas LG. Jest piękny, wytrzymały i ma kilka cech, których zwykle nie znajdziemy w tym segmencie.

Pełną recenzję LG Velvet znajdziecie tutaj:

Co wyróżnia LG Velvet z tłumu? Jest kilka takich cech.

Piękno i wytrzymałość w jednym.

Certyfikacja IP68 zwykle jest zarezerwowana dla urządzeń z najwyższej półki. Ze świecą szukać nowych smartfonów spełniających tę normę wodo- i pyłoszczelności w pułapie do 3000 zł, no chyba że sięgniemy po urządzenia sprzed roku lub dwóch.

LG Velvet spełnia nie tylko normy IP68, ale również MIL-STD810G: oznacza to, że jego piękna obudowa jest odporna na wilgoć, wahania temperatur, wstrząsy i (do pewnego stopnia) upadki. Do zadań ekstremalnych nadal polecam zaopatrzyć się w etui, ale podwyższona wytrzymałość obudowy z pewnością spodoba się tym, którzy nie lubią się cackać ze swoim telefonem na co dzień.

Jeden ekran? Pff.

Podobnie jak LG V60 i LG G8X, do LG Velvet również możemy nabyć pokrowiec z drugim wyświetlaczem LG Dual Screen. Testowałem to rozwiązanie w LG G8X i LG V60 i podwójny wyświetlacz ma zaskakująco dużo sensu, i zaskakująco często przydaje się w codziennej pracy czy rozrywce.

Tego gadżetu nie oferuje nie tylko żaden smartfon na tej półce cenowej, ale po prostu żaden smartfon spoza stajni LG.

Audio na poziomie.

Na najwyższym poziomie - trzeba dodać. Smartfony wyposażone w gniazdo słuchawkowe to wymierający gatunek. Przybywa za to smartfonów z głośnikami stereo, choć na średniej półce cenowej zwykle nie są to głośniki przesadnie dobre.

LG Velvet łączy w jednej obudowie zarówno wysokiej jakości gniazdo jack 3,5 mm, jak i głośniki stereo, które mogą rywalizować ze smartfonami dwukrotnie droższymi. LG jak mało który producent przykłada się do kwestii dźwięku w swoich smartfonach, a jakość wyjścia słuchawkowego i głośników w LG Velvet dalece wyprzedza dowolny inny telefon kosztujący do 2599 zł.

Tak, infrastruktura 5G w Polsce jest jeszcze w stadium płodowym. Tak, ruchy anty-5G robią wszystko, by ten stan rzeczy jak najdłużej utrzymać. Tak, legislacja wcale nie ułatwia ruszenia sieci 5G z kopyta.

Nie znaczy to jednak, że nie warto już dziś myśleć o tym, co będzie jutro. Wszak smartfona za 2599 zł nie kupuje się zwykle z myślą o jego wymianie po kilku miesiącach, lecz z nadzieją korzystania z niego przez co najmniej dwa, a może nawet trzy lata. Za dwa lata pokrycie zasięgiem 5G w Polsce może być znaczące i wtedy każdy będzie chciał dysponować urządzeniem, które będzie mogło z nowego typu łączności skorzystać.

LG Velvet jest gotowy na przyszłość już dziś i nawet jeśli teraz nie wykorzystamy łączności 5G, tak wcale nie jest powiedziane, że nie przyda się ona w perspektywie kilkunastu miesięcy.

LG Velvet to najbardziej udany smartfon LG od lat.

Nawet nazywanie go "smartfonem ze średniej półki" z trudem przechodzi mi przez palce, bo gdyby przymknąć oko na procesor i aparat, naprawdę można by odnieść wrażenie, że obcujemy ze sprzętem absolutnie topowym. LG dołożyło wszelkich starań, by kupujący model Velvet otrzymali doświadczenie z użytkowania jak w modelach z najwyższej półki, jednocześnie wydając niemal dwukrotnie niższą sumę pieniędzy.

I to jest najlepsza odpowiedź na pytanie, „dla kogo jest LG Velvet?”. Otóż dla kogoś, kto nie chce wydać na smartfon majątku, ale jednocześnie szuka urządzenia potrafiącego więcej niż przeciętny średniak. LG Velvet właśnie taki jest.



Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News.



*Materiał powstał we współpracy z marką LG

Udostępnij na FB

nie mobile