Weekend odwołany. Civilization 6 wreszcie pobierzemy na smartfony i tablety z Androidem

Jedna z najpopularniejszych strategii ostatnich lat trafiła właśnie na kolejną platformę. Od dzisiaj w Civilization 6 można zagrać na smartfonach i tabletach z Androidem.

Civilization VI, a właściwie to Sid Meier's Civilization VI od 2K Games zadebiutowało w 2016 r. na komputerach osobistych. W pierwszej kolejności wydano wersje na sprzęty z systemami Windows oraz macOS, a rok później doszła do tego wersja na Linuksa. Programiści z Firaxis Games i Aspyr Media na tym nie poprzestali.

W następnej kolejności Civilization 6 pojawiło się na urządzeniach mobilnych, ale tylko tych z systemem iOS. Nieco później Take-Two Interactive wydało najnowszą odsłonę kultowej już serii turowych strategii na przenośną konsolę Nintendo Switch, a jeszcze później na stacjonarne konsole Sony i Microsoftu, czyli PlayStation 4 oraz Xbox One.

Po czterech latach od premiery Civilization 6 trafia na Androida.

Posiadacze sprzętów z systemem Google’a na strategię czekali aż cztery lata, ale premiera wreszcie nadeszła i to po tym, jak rozdawano tę grę za darmo w Epic Games Store. Wiele osób, które nie ma iPhone’ów i iPadów czekało jednak na tę nową wersję mobilną, którą mogą pobrać już wszyscy chętni posiadający kompatybilne urządzenia z Androidem.

Nie liczcie jednak na to, że pobranie darmowego Civilization 6 z Google Play da od razu dostęp do całej zawartości. Podobnie jak w przypadku wersji na iOS-a, podstawowa wersja mobilnej odsłony to tak naprawdę jedynie rozbudowane demo, które pozwala rozegrać 60 tur. Po tym przychodzi czas na dokonanie mikropłatności, by odblokować resztę zawartości.

W opisie gry w sklepie Google Play można przeczytać, że mikropłatności w Civilization 6 na Androida przygotowanym przez Aspyr Media kosztują od 25,99 zł do 209,99 zł. Są to ceny zbliżone do tych, jakie ustalono na platformie Apple’a.



