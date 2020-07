Tak może wyglądać odświeżony wizualnie Windows 10. Krągłości w Menu Start

19 interakcji

Na witrynie Microsoftu pojawiła się makieta Menu Start subtelnie różniąca się od tego obecnego w Windowsie 10. W myśl panującej mody we wzornictwie programowym zaokrąglono jego krawędzie.

Na dziś aktualnie panującą modą wśród projektantów interfejsów oprogramowania jest stosowanie zaokrąglonych rogów. Aplikacje i wyświetlacze nie powinny być kanciaste, a zamiast klasycznych rogów – punktu styku dwóch odcinków pod kątem prostym – nasze oczy mają cieszyć delikatne krągłości.

Wspomniane krągłości są też częścią Fluent Design System, a więc szablonu wzorniczego opracowanego przez Microsoft i również przez Microsoft tak często ignorowanego. Fluent został ogłoszony lata temu, a nadal wiele aplikacji tej firmy nie trzyma się jego wytycznych – w tym Windows, który wdrożył go tylko częściowo.

Kolejnym etapem wdrożenia Fluent Design System w Windows 10 może być zaokrąglenie rogów Menu Start.

Sprawa jest nie tylko drobna – choć budzi na tyle emocji w mediach społecznościowych, że postanowiliśmy dać wam o tym znać – ale też źródłem informacji jest makieta, która mogła trafić na witrynę Microsoftu omyłkowo. Na dziś Menu Start wygląda tak, jak na powyższym zrzucie ekranowym. Tymczasem niżej widać zrzut z webowego działu pomocy Microsoftu:

Zarówno Menu Start, jak i formularz wyszukiwarki i menu kontekstowe mają już zaokrąglone krawędzie. To oczywiście może oznaczać, że grafika tworzącego obrazek mogła ponieść fantazja. Niewykluczone jednak, że zrzut pochodzi z nowej kompilacji systemu, która trafi do użytkowników końcowych.

To nie jedyna kosmetyczna zmiana, jaka może czekać Menu Start. Microsoft testuje też tryb wyświetlania, w którym podlew pod ikonami aplikacji i kafelkami jest przeźroczysty, zamiast jak do tej pory ten ustawiony przez użytkownika jako wiodący. Nie jest jednak jasne, czy i kiedy ta nowość trafi do użytkowników końcowych.



