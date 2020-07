Świetna okazja na zakup Disco Elysium. Epic Game Store rusza z nowymi promocjami

Epic Games Store ruszył z promocją, dzięki której można nabyć grę roku 2019, czyli Disco Elysium, za jedynie 64,25 zł. W tym celu należy skorzystać z kuponów Epic.

Największy konkurent Steama odpalił właśnie kolejną promocję, w ramach której można nabyć gry wideo na komputery osobiste w bardzo atrakcyjnych cenach. Aby uzyskać największą możliwą zniżkę, należy wygenerować kupon Epic, który obniża cenę zakupu o kolejne 40 zł.

Jak podaje cdactidiscoon.pl, aby zdobyć taki kupon, wystarczy dopisać do swojego konta w Epic Games Store darmowe gry. Potem można go zrealizować przy zakupie produkcji za min. 59,99 zł, a każdy zakup pozwala uzyskać kolejny kod, więc można kupić w bardzo okazyjnej cenie więcej niż jedną grę.

Epic Games Store — najciekawsze promocje

W ramach promocji, która potrwa do 6 sierpnia 2020 r., można nabyć dziesiątki ciekawych tytułów. Mi w oko wpadło Disco Elysium, nazywane przez wielu grą roku 2019 r. , a nawet dziełem sztuki. Działo się tak nie bez powodu — chociaż statuetkę na The Game Awards zgarnęło Sekiro: Shadows Die Twirce, to właśnie ten pecetowy cRPG skradł serca publiczności oraz jury w wielu innych kategoriach.

Disco Elysium w Epic Games Store można kupić za 64,25 zł.

Na tym promocje się nie kończą, a w zasadzie to dopiero zaczynają. Coś dla siebie znajdą tutaj fani strategii, którzy mogą nabyć Anno 1800 za jedynie 59,96 zł oraz edycją Platinum turówki Civilization VI— czyli edycję z dodatkami, ale bez New Frontier Pass — za 131,99 zł.

Miłośnicy strzelanin i gier akcji mogą się skusić na niedocenione Control od studia Remedy, które kosztuje teraz jedynie 64,50 zł i niedługo doczeka się kolejnego rozszerzenia. W ofercie znalazły się też Metro Exodus po przecenie na 36,05 zł i Rainbow Six Siege za 31,96 zł.

Co jeszcze można kupić taniej na wyprzedaży Epic Games Store?

Ciekawą propozycją jest gra Elecronic Arts z cyklu Star Wars, którą firma zdecydowała się dystrybuować poza Origin Store, czyli Star Wars Jedi: Fallen Order. Ta pozycja kosztuje 79,95 zł, aczkolwiek w tym przypadku warto się zastanowić, czy nie lepiej ograć ją w ramach abonamentu Origin.

Pozycją, którą mógłbym polecić z kolei w promocyjnej cenie w ciemno, jest Assassin's Creed Odyssey – ostatnia z wydanych część tego cyklu, w której spędziłem ponad 100 godzin, kosztuje jedynie 42,46 zł. Na tym jednak promocje się nie kończą, a warte uwagi są też następujące zniżki:

Borderlands 3 — 89,99 zł;

Hades — 31,99 zł;

Maneater — 71,75 zł;

Red Dead Redemption — 159,92 zł;

Saints Row: The Third Remastered — 126,75 zł;

Satisfactory — 49,10 zł;

SnowRunner — 87,99 zł;

The Outer Worlds — 89,99 zł;

The Wolf Among Us — 12,49 zł;

This War of Mine — 14,99 zł.

Z pełną listą promocji Epic Games Store można zapoznać się bezpośrednio na stronie sklepu, a na koniec mamy też dobra informacja dla osób, które przegapiły moment, gdy Epic Games Store rozdawał za darmo GTA V. Tę grę w wariancie Premium Edition można nabyć teraz za jedynie 24,99 zł.



