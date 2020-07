Dobra wiadomość dla tych, którzy posiadają konto i kartę Visa w Banku Pekeao, i korzystają z zegarków Garmina lub Fitbita. Od dziś mogą z ich pomocą płacić niemal w dowolnym miejscu.

Sama obecność Garmin Pay i Fitbit Pay w Banku Pekao nie jest oczywiście nowością - bank oferuje tę formę płatności mobilnych od niemal roku (debiut pod koniec lipca 2019 r.). Do tej pory obsługiwane były jednak wyłącznie karty Mastercard - kart Visa nie można było dodać do systemów płatności Garmina i Fitbita.

Od teraz tego problemu już nie ma, a przy okazji bank zapowiada, że niedługo karty Visa (Visa Debit Gold i Visa Business Debit) będzie można też dodawać do portfeli Apple Pay.

Jak działa Garmin Pay i Fitbit Pay?

Zasada działania obu usług jest prosta - z poziomu aplikacji na smartfonie dodajemy naszą fizyczną kartę do cyfrowego portfela (zajmuje to kilka minut), po czym możemy już zostawić portfel w domu, a do płatności w niemal dowolnym sklepie obsługującym płatności bezkontaktowe wykorzystać zegarek albo opaskę. Wystarczy wybrać na zegarku albo opasce odpowiednią aplikację, wprowadzić kod i przyłożyć urządzenie do czytnika. To tyle.

Nie trzeba przy tym specjalnie pytać się, czy możemy zapłacić zegarkiem, ani zapowiadać, że chcemy to zrobić. Sam przeważnie mówię, że chciałbym zapłacić kartą, po czym przykładam nadgarstek z zegarkiem do terminala. I nie jestem w tym osamotniony - mało którego sprzedawcę dziwi dziś taka forma płacenia za zakupy.

I choć przeważnie większość z nas i tak ma przy sobie prawie zawsze telefon, to zapasowa karta w zegarku czy opasce potrafi się naprawdę przydać - chociażby wtedy, kiedy raz na rok zapomnimy telefonu, albo świadomie pójdziemy bez niego np. biegać i będziemy chcieli w drodze powrotnej kupić sobie coś do picia.

Czego potrzebuję, żeby płacić Garmin Pay lub Fitbit Pay?

W tym przypadku - konta w Banku Pekao, karty Visa lub Mastercard, aplikacji Fitbit lub Garmin Connect (i tak macie, bo jak inaczej synchronizować zegarek z telefonem) i oczywiście odpowiedniego sprzętu.

Pełną listę zgodnych sprzętów Garmina znajdziecie w tym miejscu, przy czym radzę nie bać się tego, że na pierwszym miejscu jest Fenix 6 Pro Solar (test niedługo) za 850 euro - z Garmin Pay skorzytamy także na wyraźnie tańszym vivomove Style, vivoactive 4 czy Venu.

W przypadku Fitbita do wyboru mamy modele Ionic, Versa 2, Charge 4, Charge 3 (wybrane wersje) i Versa (wybrane wersje).

Jeśli ktoś potrzebuje więcej szczegółów dotyczących Garmin Pay, to znajdzie je tutaj. Jeśli natomiast interesuje go Fitbit Pay, to odpowiedni materiał też znajdzie niedługo na Spider's Web.